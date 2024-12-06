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Неожиданно: в бюджете будущего года найдены деньги на предложения оппозиции

© LETA 6 декабря, 2024 20:00

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство Сейма поддержало в государственном бюджете следующего года несколько предложений оппозиционных партий по выделению средств отдельным обществам или проектам.

Объем финансирования для поддержанных предложений оппозиции колеблется в пределах от 50 до 60 тысяч евро. Большинство депутатов поддержало индивидуальные предложения о выделении средств отдельным организациям или проектам.

Так, в пятницу большинством голосов в парламенте поддержано предложение партии "За стабильность!" о выделении в бюджете следующего года 52 400 евро Даугавпилсскому обществу пенсионеров "Krona". В предложении партии говорится, что финансирование необходимо на приобретение необходимого для обеспечения деятельности общества оборудования и инвентаря и представительства интересов пожилых людей, в том числе на организацию информационных мероприятий в Латгальском регионе.

Кроме того, большинство депутатов поддержало предложение оппозиционного депутата Рамоны Петравичи (ЛПМ) о выделении Латвийской федерации пенсионеров 56 500 евро. В предложении Петравича указала, что финансирование необходимо для достижения целей, предусмотренных уставом Латвийской федерации пенсионеров, чтобы обеспечить защиту социально-экономических прав и интересов пенсионеров и их организаций и реализацию установленных функций.

Петравича пояснила, что несмотря на то что цифровизация облегчает нашу жизнь, есть люди, для которых она является еще и вызовом. "Это люди, которые не росли вместе с цифровой средой", - сказала она, объяснив, что финансирование необходимо для обеспечения обществ пенсионеров компьютерами, принтерами.

Кроме того, в пятницу Сейм поддержал предложение находящегося в оппозиции "Объединенного списка" о выделении 57 600 евро фонду Детской больницы на организацию лагерей поддержки для детей, получающих паллиативный уход. Депутат "Объединенного списка" Эдвард Смилтенс рассказал, что в Латвии ежегодно от неизлечимых заболеваний умирают в среднем 15 детей.

Политик подчеркнул, что в лагерях дети с неизлечими заболеваниями обретают ощущение нормальной жизни. Это не только финансовый вклад, это также вклад в человечность и сострадание, считает Смилтенс. Депутат отметил, что в лагерях поддержки у детей и их родителей появится возможность получить эмоциональную и практическую помощь.

Как сообщалось, Сейм третий день продолжает рассмотрение проекта госбюджета на 2025 год в окончательном чтении.

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