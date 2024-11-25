Неожиданно: популист Калин Джорджеску лидирует на президентских выборах в Румынии

Малоизвестный ультраправый популист лидирует на президентских выборах в Румынии и, скорее всего, встретится с левым премьер-министром Марчелом Чолаку во втором туре через две недели. Такие первые результаты в корне изменили политический ландшафт страны.

После подсчета 93 % голосов независимый кандидат Калин Джорджеску лидирует с 22 % голосов, в то время как Чолаку, представляющий Социал-демократическую партию (PSD), отстает на 2 %.

Елена Ласкони от партии "Союз спасения Румынии" (USR) набрала около 18 %, а Джордже Симион, лидер ультраправого Альянса за единство румын (AUR), - 14,1 %.

Джорджеску баллотировался как независимый кандидат и не был широко известен. Он не входил в число фаворитов большинства местных опросов. И его успех вызвал шок в политическом истеблишменте Румынии.

После голосования в воскресенье Джорджеску написал в Facebook, что проголосовал "за несправедливых, за униженных, за тех, кто считает себя неважным, а на самом деле имеет наибольшее значение... Голосование - это молитва за нацию".

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Согласно его веб-сайту, Джорджеску имеет докторскую степень по педологии, отрасли почвоведения, и занимал различные должности в министерстве окружающей среды Румынии в 1990-х годах.

С 1999 по 2012 год он был представителем Румынии в национальном комитете Программы ООН по окружающей среде.

В преддверии воскресного голосования многие ожидали, что Джордж Симион, ярый сторонник избранного президента США Дональда Трампа, встретится с Чолаку во втором туре.

Он выступал за воссоединение с Молдовой, которая в этом году продлила пятилетний запрет на его въезд в страну по соображениям безопасности, и по той же причине ему запрещен въезд в соседнюю Украину.

Пока шел подсчет голосов, Симион поздравил Георгеску и сказал, что он "очень рад, что около 40 % голосов румын отдано за суверенный вариант".

Перед первым туром голосования Чолаку заявил, что одна из его главных целей - "убедить румын в том, что стоит остаться дома или вернуться" в Румынию, где проживает многочисленная диаспора, рассеянная по странам ЕС.

Среди других кандидатов - бывший заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джеоана, который баллотировался самостоятельно и получил около 6 %, и Николае Чука, бывший генерал армии и глава правоцентристской Национал-либеральной партии, которая в настоящее время находится в напряженной коалиции с СДП и набрала 9,3 %.

Кристиан Андрей, политический консультант из Бухареста, считает, что большой дефицит бюджета Румынии, высокая инфляция и замедление экономического роста могут подтолкнуть кандидатов от основных партий к популистским позициям на фоне всеобщего недовольства.

В стране, члене Европейского союза и НАТО, на пост президента претендовали тринадцать кандидатов.

Президент избирается на пятилетний срок и обладает значительными полномочиями по принятию решений в таких областях как национальная безопасность, внешняя политика и судебные назначения.

Второй тур президентского голосования состоится 8 декабря, через неделю после парламентских выборов.