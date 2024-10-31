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Неотложные сокращения: решение правительства урезать бюджет «Скорой помощи» стало неожиданным

© Lsm.lv 31 октября, 2024 18:19

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В ряде мест Латвии Служба неотложной медпомощи (СНМП) сокращает число бригад, выезжающих на вызовы по ночам. Продолжается и переход на бригады не из трех, а из двух сотрудников, заявила в интервью Латвийскому радио директор СНМП Лиене Ципуле. Она пообещала, что эти изменения не снизят качество услуг для пациентов.

Для «неотложки», по словам Ципуле, решение правительства сократить ее бюджет в будущем году на 1,6 млн евро было неожиданным. Пришлось пойти на реформы.

«Мы усмотрели возможности действовать, потому что одновременно с тем, что происходит вокруг бюджета, мы видим, что чрезвычайно высок запрос общества на то, чтобы мы, госуправление, стали эффективнее», — сказала глава службы.

Задачей «скорой» уже некоторое время было трансформироваться для более эффективной работы, пояснила Ципуле. В Латвии на фоне Европы — самое большое число бригад СНМП на душу населения:

«У нас самое большое количество сотрудников на душу населения. Конечно, потому что бригад больше, и в каждой бригаде больше сотрудников. То, что Европа может сделать с меньшим числом бригад и работать вдвоём, мы делаем втроём и с большим количеством бригад. Мы должны искать эффективность, это наша задача по отношению к обществу, к пациентам, к тому, как мы поступаем с бюджетным финансированием».

Ципуле сказала, что к реформе в службе готовились последние два месяца и еще не были готовы начинать ее этой осенью:

«Есть несколько направлений, в которых мы сейчас работаем. Это изменения в организации труда, влияющие на время работы бригад. Ни одна из теперешних локализаций бригад не будет сокращена. Там, где они находятся сейчас, там они и останутся; они будут подстраиваться как к круглосуточной интенсивности работы, так и к количеству человек в конкретной бригаде».

Будет пересмотрена и работа Центра оперативного управления, с тем чтобы перейти на 12-часовые смены вместо 24-часовых — «ради безопасности пациентов».

Лиене Ципуле заверила, что на самих медуслугах «скорой» изменения негативно не отразятся. Не пострадает ни оперативность, ни способность бригад реагировать.Напротив, эти показатели в последние годы в СНМП улучшены. И планируется в будущем также сократить время от вызова до прибытия к пациенту.

В новых пунктах совершен переход с бригад из трех человек на те, где дежурит только два сотрудника СНМП. Ципуле пояснила, что это позволило службе выкроить средства на повышение зарплат:

«Работая в таких бригадах, можно заработать больше, не трудясь в ночные часы. Бригады из двух человек работают в дневное время и за те же часы получают равноценную плату, как у тех, кто работает в любое время».

Глава СНМП указала, что все 109 пунктов «неотложки» и все 196 бригад продолжат дежурить в Латвии, как и до сих пор. 

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