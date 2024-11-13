Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 13. Ноября Завтра: Eizens, Jevgenija, Jevgenijs

«Неотложку» лихорадит: отменяют водителей, режут 1,6 млн. евро, а экпипажей всё-таки не хватает

Редакция PRESS 13 ноября, 2024 12:11

Новости Латвии 0 комментариев

Несмотря на то, что в Латгале плотность населения ниже, чем в других регионах, недопустимо, чтобы там сокращалось финансирование неотложной медицинской помощи, особенно в приграничных районах, поскольку это вопрос национальной безопасности. Об этом вчера на парламентской подкомиссии по общественному здоровью рассуждала ее руководитель Лига Козловска. Депутаты подкомиссии решили направить письмо премьер-министру Эвике Силине и министру здравоохранения Хосаму Абу Мери с требованием выделить (точнее, вернуть) Службе неотложной медицинской помощи (СНМП) 1,6 млн евро.

Такую сумму в бюджете службы в следующем году планируется сэкономить, параллельно проведя оптимизацию работы. А сегодня депутаты парламентской фракции СЗК пригласили на беседу министра здравоохранения, которому также предстоит объяснить, почему в Латгальском регионе с января 2025 года будет сокращено число работающих в бригадах скорой помощи.

Парламентский секретарь Министерства здравоохранения Артем Уршульский на заседании подкомиссии Сейма перечислил уже проведенные и запланированные руководителем СНМП Лиене Ципуле реформы. Изменения не хаотичны, продуманы и повысят доступность бригад скорой помощи там, где их нет. И Уршульский, и Ципуле неоднократно отмечали, что для жителей ничего не изменится, если шесть бригад медиков перейдут с 24 часов на 14-часовые дежурства. То, что в пяти бригадах больше не будут работать три лица - водитель и два медика, - но будет бригада из двух медиков, на жителей не повлияет.

Этот процесс запущен в 2018 году и будет продолжен в 2025 году. Ципуле пояснила, что в Латгальском регионе на одну бригаду численность населения меньше, чем в других регионах, особенно в Риге и Рижском районе, где не хватает бригад и где медики перерабатывают, поэтому часть медиков получит не оповещение о прекращении трудовых отношений, а предложение работы, возможно, в другом структурном подразделении.

Резко против грядущих перемен в СНМП выступил председатель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис: "Бюджет службы вырастет за счет того, что будет выделено 2,64 млн евро, чтобы обеспечить самим работникам службы ускоренный доступ к услугам здравоохранения. В то же время по непонятным причинам отнимается 1,6 млн евро на выполнение основных функций службы. Ссылка на солидарность здесь совершенно неуместна, так как такой большой недостачи, как в финансировании латвийской отрасли здравоохранения по сравнению с примерами надлежащей международной практики, нет ни в одной другой отрасли". (Latvijas Avīze)

(При этом напомним, что 28 октября 2024 года - за несколько дней до публичного объявления о спорных изменениях в организации работы медицинской службы - руководство СНМП утвердило внутренний нормативный акт «Предоставление информации средствам массовой информации в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Победители и жертвы в войне с памятниками: Даукште о том, где провести черту

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

«Войны памятников» в Риге – по крайней мере на данный момент – закончились. Об этом неделю назад завил вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс, отметив, что решений о сносе или переносе памятников в столице больше приниматься не будет, пишет на портале la.lv публицист Анита Даукште.

«Войны памятников» в Риге – по крайней мере на данный момент – закончились. Об этом неделю назад завил вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс, отметив, что решений о сносе или переносе памятников в столице больше приниматься не будет, пишет на портале la.lv публицист Анита Даукште.

Читать
Загрузка

Министерство образования предлагает сократить количество централизованных экзаменов в школах

Новости Латвии 14:42

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство образования и науки (МОН) предлагает сократить количество централизованных экзаменов в основной и средней школе, прозвучало в среду в парламентской комиссии по образованию, культуре и науке.

Министерство образования и науки (МОН) предлагает сократить количество централизованных экзаменов в основной и средней школе, прозвучало в среду в парламентской комиссии по образованию, культуре и науке.

Читать

Государственные и муниципальные предприятия также должны выйти на рынок капитала: Силиня выступила на форуме

Новости Латвии 14:19

Новости Латвии 0 комментариев

Государственные и муниципальные предприятия также должны выйти на рынок капитала, заявила в среду премьер-министр Эвика Силиня на форуме "Инициатива государственных инновационных предприятий".

Государственные и муниципальные предприятия также должны выйти на рынок капитала, заявила в среду премьер-министр Эвика Силиня на форуме "Инициатива государственных инновационных предприятий".

Читать

Как изменится состав коалиции после принятия бюджета: об этом нужно спрашивать у партий, считает Ринкевич

Новости Латвии 14:12

Новости Латвии 0 комментариев

Вопрос о стабильности правящей коалиции следует задать формирующим ее партиям, заявил в среду на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство") президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Вопрос о стабильности правящей коалиции следует задать формирующим ее партиям, заявил в среду на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство") президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать

Не платишь налоги — не имеешь права ругать страну: глава СГД жестко прошлась по участникам теневой экономики

Важно 14:01

Важно 0 комментариев

В подкасте “Piķis un ģēvelis!” глава Службы госдоходов (СГД) Байба Шмите-Роке отметила, что в теневой экономике виноваты не только жители Латвии, но и сотрудники государственных органов, политики и правительство, которые принимают решения о расходовании государственных средств.

В подкасте “Piķis un ģēvelis!” глава Службы госдоходов (СГД) Байба Шмите-Роке отметила, что в теневой экономике виноваты не только жители Латвии, но и сотрудники государственных органов, политики и правительство, которые принимают решения о расходовании государственных средств.

Читать

Взрытый асфальт, куски арматуры и заторы: что творится на мосту Земитана и не только (ФОТО)

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В Риге уже полным ходом идут работы по реконструкции моста Йорга Земитана. Строители решительно взялись за дело, а жители столицы уже ощутили на себе перемены - стоя в пробках, став невольными свидетелями хода ремонтных работ. Ведь вместо трех полос в каждую сторону на одной из главных транспортных артерий осталось по одной, а посреди моста взрыт асфальт и торчит арматура. И если на Земитанском мосту полным ходом идет ремонт, то в каком состоянии остальные "проблемные" мосты столицы?

В Риге уже полным ходом идут работы по реконструкции моста Йорга Земитана. Строители решительно взялись за дело, а жители столицы уже ощутили на себе перемены - стоя в пробках, став невольными свидетелями хода ремонтных работ. Ведь вместо трех полос в каждую сторону на одной из главных транспортных артерий осталось по одной, а посреди моста взрыт асфальт и торчит арматура. И если на Земитанском мосту полным ходом идет ремонт, то в каком состоянии остальные "проблемные" мосты столицы?

Читать

Эксперт не исключает, что Латвии придется платить пенсии, увеличивая госдолг

Новости Латвии 13:48

Новости Латвии 0 комментариев

О потенциальных изменениях пенсионной системы звучит много идей, в том числе о том, чтобы позволить присоединяться ко 2-му пенсионному уровню добровольно (а не в обязательном порядке), за несколько лет до выхода на пенсию предоставить жителям выбор оставить накопление на 2-м пенсионном уровне или перевести на 1-й, переводить накопления 2-го уровня на 3-й уровень и т.п.

О потенциальных изменениях пенсионной системы звучит много идей, в том числе о том, чтобы позволить присоединяться ко 2-му пенсионному уровню добровольно (а не в обязательном порядке), за несколько лет до выхода на пенсию предоставить жителям выбор оставить накопление на 2-м пенсионном уровне или перевести на 1-й, переводить накопления 2-го уровня на 3-й уровень и т.п.

Читать