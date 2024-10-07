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«Необходимость в русском языке, как средстве коммуникации — будет всегда»: Айгарс Фрейманис

Редакция PRESS 7 октября, 2024 14:52

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TV24

Социолог Айгарс Фрейманис пришел на интервью к Велте Пурине, в её авторскую передачу на телеканале TV24, и рассказал, что, без сомнения, Латвия должна стать и уже стала более латышской, но необходимость в русском языке не пропадёт никогда. По нескольким причинам.

На вопрос Пурини, как он может прокомментировать тот факт, что у депутатов Сейма стали требовать подтверждения знания госязыка - он ответил так:

"Я думаю, это часть той кампании, или часть того настроя общества, который мы можем наблюдать в последний год, может быть немного больше или шире - с 24 февраля 2022 года, с нападения России на Украину. Понятно, что отношение к русскому языку стало намного более требовательным, и запрос на то, чтобы его не было в среде, не было бы нужды на нем коммуницировать - встал острее и дошло даже до Сейма, где, как мы видим, он проявился и были зафиксированы люди, которые не говорят на латышском языке или которым трудно говорить на латышском языке. И таким образом этот вопрос приобрел такой политический контекст", - отметил он.

И тут по его мнению встают сразу несколько вопросов: "Они ведь (депутаты, которых хотят проверять на знание госязыка - прим. press.lv) граждане Латвии, они получили свое гражданство от предков или сдавали на гражданство? И как они получали мандат - они ведь должны были подтвердить свое знание языка? "Не знаю, какими-то документами, или хватило только заполнения анкеты. Но если их поймали на том, что они не могут говорить по-латышски, то может быть есть смысл проверить - могут ли", - отметил политолог.

Фрейманис признался, что общался с Ефимом Клементьевым) одним из депутатов, которых хотят отправить на проверку госязыка - прим. press.lv) и может сказать, что тот довольно неплохо говорит на латышском. Вероятно, депутат именно письменно излагает свои мысль на госязыке не слишком хорошо, предположил политолог.

По его словам, отнять мандат у депутата за незнание языка можно только потому, что выходит, что депутат солгал народу, подтверждая, что знает госязык.

По мнению Фрейманиса, для русского языка не должно быть места в общественном пространстве, но его не сильно беспокоят афиши на русском на здании Театр им. Чехова. Однако он раз, что все таблички в городе теперь только на латышском.

"Я на днях ехал в трамвае и видел двоих юношей, которые очень радовались, что переехали жить в Ригу пару недель назад и теперь их не сможет поймать комиссариат и отправить в Украину. Юноши явно не местные. Говорили на русском. Но что они здесь делают? Как они сюда попали?", - возмущен Фрейманис.

При этом он отмечает, что в России определённо скоро сменится власть. Хотя бы потому, что Путин - не вечен. И при этом Россия останется нашим соседом. И русская община никуда из Латвии не денется, возможно она станет меньше, но останется.

"Так что необходимость в этом языке - как средстве коммуникации будет. Рано или поздно этот язык вернется к нам и станет ресурсом", - отметил Фрейманис.

Он считает, что русский язык через какое-то время будет помогать делать карьеру - не в России, а тем, кто остался в Латвии и является патриотом Латвии. Язык - всего лишь средство для коммуникации - говорит политолог.

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