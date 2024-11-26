«Находят наших коллег, их детей и членов семьи»: с формы полиции могут исчезнуть имена и фамилии

Рукс отмечает, что номера на униформе не только будут способствовать прозрачности системы, но и помогут гражданам идентифицировать конкретного полицейского, если возникнет такая необходимость.

"Эти номера будут у сотрудников полиции во время дежурства, и они позволят идентифицировать конкретного сотрудника, если возникнут какие-либо вопросы или жалобы", - пояснил Армандс Рукс.

Однако офицерам все равно придется соблюдать определенные процессуальные действия: «При остановке транспортного средства или в любой другой ситуации сотрудник должен предъявить удостоверение, особенно если человек об этом просит».

Говоря о причинах такой инициативы, Рукс упоминает необходимость защитить сотрудников и их семьи от ненависти и унижений:

«Мы столкнулись с проявлениями ненависти в отношении представителей нашей профессии. Высмеивается физическая внешность, в социальных сетях находят наших коллег, их детей и членов семьи».

Шеф полиции подчеркивает, что номера на униформе обеспечат возможность идентификации сотрудников полиции на публичных мероприятиях в случае необходимости, и в то же время защитят их частную жизнь.