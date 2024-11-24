Немецкий поставщик автомобильных технологий Bosch сократит тысячи рабочих мест

Немецкая компания Bosch, специализирующаяся на технологиях и услугах, заявила в пятницу, что планирует сократить штат своего автомобильного подразделения на 5 500 рабочих мест в ближайшие несколько лет, что еще раз свидетельствует о неблагоприятных факторах, влияющих на немецкую и мировую автомобильную промышленность.

Компания ссылается на стагнацию мировых продаж автомобилей, слишком большие заводские мощности в автомобильной промышленности по сравнению с перспективами продаж и более медленный, чем ожидалось, переход на автомобили с электрическим приводом и программным управлением.

Около 3500 сокращений рабочих мест произойдет до конца 2027 года и коснется той части компании, которая занимается разработкой передовых технологий помощи водителю и автоматизированного вождения, а также централизованного программного обеспечения для автомобилей, говорится в сообщении Bosch, штаб-квартира которой находится в Герлингене недалеко от Штутгарта. Примерно половина этих сокращений придется на предприятия в Германии.

"Автомобильная промышленность имеет значительный избыток производственных мощностей, - говорится в заявлении компании. - Кроме того, рынок будущих технологий развивается не так, как ожидалось изначально... В настоящее время многие проекты в этой сфере деятельности откладываются или прекращаются автопроизводителями".

Кроме того, 750 рабочих мест будут потеряны на заводе в немецком Хильдесхайме к концу 2032 года, 600 из них - уже к концу 2026 года. Завод в Шваэбиш-Гмунде потеряет около 1300 рабочих мест в период с 2027 по 2030 год.

Сокращения пока находятся на стадии планирования, и окончательные цифры должны быть согласованы с профсоюзами и проведены, по словам компании, "социально ответственным способом". Пакт о рабочих местах, который обещал отсутствие увольнений в Германии до 2027 года для многих сотрудников подразделения и до 2029 года в некоторых случаях, останется в силе.

В подразделении мобильности Bosch работает около 230 000 человек из 429 000 сотрудников по всему миру. В дополнение к своей деятельности в качестве поставщика автомобильной промышленности Bosch производит заводское и строительное оборудование, а также программное обеспечение, включая промышленные котлы и системы сохранения тепла, системы видеонаблюдения и электроинструменты.