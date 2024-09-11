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Немецкие ученые: Улыбка Харрис — проблема для Трампа

© Deutsche Welle 11 сентября, 2024 08:45

Мир 0 комментариев

У соратников Харрис есть мощное оружие в борьбе за президентское кресло. В предвыборной гонке вице-президент США сражает своим юмором. Немецкие исследователи убеждены, что у Трампа с его насмешками шансы хуже.

"Она смеется, как сумасшедшая", - так про своего конкурента из Демократической партии Камалу Харрис сказал кандидат в президенты США Дональд Трамп. Он и дальше не устает очернять вице-президента США и кандидата в президенты от демократов, обвиняет ее в использовании цвета кожи в политических целях и не упускает возможности сделать дерзкое заявление в ее адрес. Трамп постоянно и, по-видимому, намеренно произносит имя соперницы неправильно. Неправильно ударение ставит не только Трамп, но и многие эксперты по США на российских федеральных телеканалах. Правильное произношение: КАмала.

Юмор Камалы Харрис против насмешек Дональда Трампа

Сторонники Трампа тоже подключились к этой борьбе и распространяют фейки и мемы о Камале Харрис в интернете. Ее ответ - зеркальный. И интернет-комьюнити активно участвует в этой борьбе. Пользователи TikTok производят видео, которые быстро становятся вирусными, интернет-платформы стилизуют Харрис под поп-икону. А сама Камала Харрис улыбается в ответ.

В первый день предвыборной кампании вице-президент США назвала своего оппонента, экс-главу государства Дональда Трампа уголовником. "Преступники, которые издевались над женщинами. Мошенники, жулики, которые нарушали правила ради собственной выгоды. Так что поверьте мне: таких типов, как Дональд Трамп, я знаю", - отметила Харрис, перечисляя тех, с кем ей приходилось иметь дело на своем поприще генпрокурора.

Сегодня эта женщина способна вывести Трампа из себя: она называет его странным и чудным. Однако, оставляя его странности в стороне, она со всей серьезностью государственного деятеля посвящает себя предвыборной кампании. Такая тактика Камалы Харрис имеет все шансы, тем более в ее команде есть Тим Уолз, выбранный ею в качестве нового кандидата в вице-президенты США и обладающий отличным чувством юмора, считает немецкий исследователь юмора Ева Ульман (Eva Ullmann).

"В президентских выборах в США речь идет не только о юморе. У дуэта Харрис-Уолз есть четкая политическая линия, он может постоять за себя и обладает высоким статусом. Это не артисты театра кабаре, они и не претендуют на эту роль, но в их юморе есть что-то очень теплое и приземленное, что-то притягивающее, и это очень обезоруживает", - отмечает основательница Немецкого института юмора.

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Мир 18:54

Мир 0 комментариев

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Мир 18:44

Мир 0 комментариев

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Важно 18:22

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Выбор редакции 18:18

Выбор редакции 0 комментариев

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"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

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Взрослые среагировали молниеносно: в Вентспилсе возле школы задержали человека с оружием

Важно 18:13

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В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

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«Пойти преподавать — это очень отчаянный поступок»: директор школы

Важно 18:10

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Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

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За ребёнка — 428 евро: в Латвии появилась «нянечкина служба» на деньги ЕС

Бизнес 18:02

Бизнес 0 комментариев

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Читать