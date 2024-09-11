Немецкие ученые: Улыбка Харрис — проблема для Трампа

"Она смеется, как сумасшедшая", - так про своего конкурента из Демократической партии Камалу Харрис сказал кандидат в президенты США Дональд Трамп. Он и дальше не устает очернять вице-президента США и кандидата в президенты от демократов, обвиняет ее в использовании цвета кожи в политических целях и не упускает возможности сделать дерзкое заявление в ее адрес. Трамп постоянно и, по-видимому, намеренно произносит имя соперницы неправильно. Неправильно ударение ставит не только Трамп, но и многие эксперты по США на российских федеральных телеканалах. Правильное произношение: КАмала.

Юмор Камалы Харрис против насмешек Дональда Трампа

Сторонники Трампа тоже подключились к этой борьбе и распространяют фейки и мемы о Камале Харрис в интернете. Ее ответ - зеркальный. И интернет-комьюнити активно участвует в этой борьбе. Пользователи TikTok производят видео, которые быстро становятся вирусными, интернет-платформы стилизуют Харрис под поп-икону. А сама Камала Харрис улыбается в ответ.

В первый день предвыборной кампании вице-президент США назвала своего оппонента, экс-главу государства Дональда Трампа уголовником. "Преступники, которые издевались над женщинами. Мошенники, жулики, которые нарушали правила ради собственной выгоды. Так что поверьте мне: таких типов, как Дональд Трамп, я знаю", - отметила Харрис, перечисляя тех, с кем ей приходилось иметь дело на своем поприще генпрокурора.

Сегодня эта женщина способна вывести Трампа из себя: она называет его странным и чудным. Однако, оставляя его странности в стороне, она со всей серьезностью государственного деятеля посвящает себя предвыборной кампании. Такая тактика Камалы Харрис имеет все шансы, тем более в ее команде есть Тим Уолз, выбранный ею в качестве нового кандидата в вице-президенты США и обладающий отличным чувством юмора, считает немецкий исследователь юмора Ева Ульман (Eva Ullmann).

"В президентских выборах в США речь идет не только о юморе. У дуэта Харрис-Уолз есть четкая политическая линия, он может постоять за себя и обладает высоким статусом. Это не артисты театра кабаре, они и не претендуют на эту роль, но в их юморе есть что-то очень теплое и приземленное, что-то притягивающее, и это очень обезоруживает", - отмечает основательница Немецкого института юмора.