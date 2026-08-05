Ранее СОГГЛ сообщала об обнаружении туннеля, но факт нападения на сотрудников не упоминался.

В конце июля ведомство отмечало, что граница в этом месте проходит по безымянному ручью, а физический барьер из-за слабого грунта установлен глубже на территории Литвы.

Заметив прибывших пограничников, около двадцати мужчин в гражданской одежде отступили в Белоруссию.