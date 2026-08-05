Инцидент произошел 26 июля, однако Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) не обнародовала эту информацию.
По данным «Delfi», пограничники зафиксировали подкоп под государственной границей и устроили засаду. Когда появились первые нарушители, четверо сотрудников задержали их и надели наручники. Вслед за этим из туннеля вышли еще около 20 мигрантов, которые атаковали патруль. Пограничникам пришлось отступить.
Нелегальные мигранты, включая задержанных, скрылись на территории Белоруссии.
Ранее СОГГЛ сообщала об обнаружении туннеля, но факт нападения на сотрудников не упоминался.
В конце июля ведомство отмечало, что граница в этом месте проходит по безымянному ручью, а физический барьер из-за слабого грунта установлен глубже на территории Литвы.
Заметив прибывших пограничников, около двадцати мужчин в гражданской одежде отступили в Белоруссию.
На литовском берегу ручья, в 9,5 метрах от заграждения, был обнаружен недостроенный подземный туннель длиной около 11 метров. Рядом находились бревна для опор, выкопанный песок и ведра.
Туннель не был завершен, выхода за патрульной тропой не было.
По факту незаконного пересечения границы начато досудебное расследование.
После проведения следственных действий туннель был засыпан.
Представитель СОГГЛ Лина Лауринайтите в среду сказала, что информация о нападении на сотрудников будет обнародована после получения разрешения прокуратуры.
«Инцидент действительно имел место», — подтвердил в среду радио LRT глава СОГГЛ Рустамас Любаевас.
По его словам, ни пограничники, ни мигранты не пострадали.
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