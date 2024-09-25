Нелегальная занятость на строительном рынке: по делу об отмывании денег задержаны восемь человек в Швеции и Латвии

Правоохранительные органы провели рейды в пяти местах на юге Стокгольма и в Латвии. «Задержаны семь иностранных граждан и один швед», — сообщает Sverige Radio.

Шведский прокурор по борьбе с экономическими преступлениями Санна Нессер описывает операцию, как одну из крупнейших в этой сфере за последние годы.

Сообщают, что преступная деятельность началась в 2021 году и что за это время, по версии следствия, вовлеченные строительные компаний оплачивали фальшивые счета. LSM.lv пишет, что правоохранительные органы Швеции отмечают, что преступления также связаны с нелегальной занятостью на строительном рынке страны.

Для отмывания денег использовались «компании-пустышки», через которые за все время перевели около полумиллиарда шведских крон (около 44 млн евро). Эти деньги использовались в том числе для покупки автомобилей, которые затем продавались за границу за «наличку».

Шведские следователи вышли на след этой группировки после другого дела, в рамках которого в 2022 году некого гражданина РФ приговорили к шести годам лишения свободы.