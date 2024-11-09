Недвижимость баскетболиста Тиммы в Риге продадут с аукциона по запросу бывшей жены

Аукционов будет два: на одном из них будет продана автостоянка на проспекте Кокнесес, 18А-8, общей площадью 436,9 кв.м, на втором - земельный участок площадью 816 кв.м на проспекте Кокнесес, 18А. Начальная цена автостоянки - 10 тысяч 400 евро, земельного участка - 1050 евро.

Сообщается, что ко взысканию подала бывшая жена Тиммы Сана Оша.

Оба аукциона начались в прошедшую неделю и завершатся 6 декабря.

Уже сообщалось, что Тимма решил продолжить карьеру баскетболиста в турнире, организованном российской букмекерской компанией "Лига Ставок", где он представляет команду "Аликсон".

Это означает, что Тимма больше не сможет играть в латвийской сборной.

В соцсетях пишут, что спортсмен переехал в Россию, чтобы сохранить отношения с российской певицей Анной Седоковой, бывшей солисткой группы "ВИА Гра".

Седокова и Тимма начали встречаться летом 2019 года и вступили в брак в сентябре 2020-го. В начале сентября нынешнего года Седокова сообщила о разрыве отношений с Тиммой.

В свою очередь, бывшая жена Тиммы и мать его сына Кристиана Сана Оша вышла замуж за футболиста Марциса Ошса.