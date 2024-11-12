Недоступная «неотложка»: СЗК пригласили министра Абу Мери объяснить ситуацию в регионах

По словам пресс-секретаря СЗК Даце Карклини, фракция пригласила министра здравоохранения Хосама Абу Мери ("Новое Единство") на встречу в среду, 13 ноября, чтобы обсудить доступность неотложной медицинской помощи в регионах.

Как рассказал Рокпелнис, депутаты получили тревожную информацию от самоуправлений, особенно в приграничных регионах, о том, что после сокращения расходов на Службу скорой медицинской помощи (СНМП) в следующем году может быть сокращено количество бригад и введены новые принципы госпитализации.

"Местные власти обеспокоены тем, что службы неотложной медицинской помощи станут более недоступными для населения. Это недопустимо, и депутаты хотят обсудить с министром здравоохранения, как обеспечить адекватную неотложную медицинскую помощь для каждого жителя Латвии, независимо от места проживания", - сказал Рокпелнис.

В бюджете следующего года расходы СНМП сокращены на 1,6 миллиона евро. Служба намерена сократить количество ночных бригад скорой помощи и введет новый принцип госпитализации.