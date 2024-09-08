Неделя начнется с солнечной погоды, местами понедельник будет жарким

Будет дуть восточный и юго-восточный ветер, от слабого до умеренного, после полудня в Курземе - порывистый.

В Риге днем - солнечно, осадков не ожидается. Ветер слабый до умеренного, с востока и юго-востока, воздух прогреется до +25-27 градусов.

Индекс УФ-излучения достигнет среднего уровня, жителей Латвии просят соблюдать осторожность и долго не находиться на солнце.