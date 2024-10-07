Нечистая сила? Рижанин в шоке от увиденного на кладбище

В нескольких местах на проторенных дорогах остались различные продукты. На салфетках разложены – зефир, конфеты, мясо, яблоки, сливы. Бутылка водки и сигареты, которые видел Алдис, пропали. «Теперь на могилы будет страшно приходить!» — говорит женщина по имени Айна, которая боится смотреть на оставленные продукты.

Целительница и ясновидящая Агнесе Зиединя просит посетителей могил не прикасаться к оставленной еде голыми руками – утилизировать ее следует в перчатках. Целительница также убеждена, что был проведен какой-то ритуал, учитывая, что изделия выставлены на видном месте, особенно хотелось бы их не трогать, поскольку непонятно, с какой целью они были оставлены.

Фото иллюстративное