«Не знаю, на чьем газе я готовлю!» — рижанка платит за газ вдвойне; почему так получилось?

"Я вот только не знаю, как этот самый газ распределяется в стояке. Стояк-то один. На чьем газе я себе сегодня утром яйцо варила, не знаю. Я не могу содержать два предприятия, желающих хорошо заработать", - жалуется Инесе.

Она думает, что такая ситуация возникла из-за того, что дочь, жившая в этой квартире раньше, не заключила договор на отключение газа. С дочерью Инесе не особо контактирует, знает лишь, что та уже три года живет за границей.

"Если человек снимал квартиру и выехал, он вообще не в курсе, что тут накапливаются долги. Не у всех хорошие отношения между собой. Два плательщика на один адрес? Я бы хотела разобраться с этим!" - говорит рижанка.

Согласно рассказу Инесе, некоторое время все было спокойно, но в июле она получила письмо от компании по взысканию долгов, в котором говорится, что за газ не плачено полгода.

О бедах матери узнал ее сын Андис, заехав в гости. Заговорили о счетах, и оказалось, что Инесе получила уже второе письмо от коллекторов. Сумму, указанную в первом письме, она заплатила, поскольку испугалась. С сыном журналисты "Без табу" связались по телефону. Вот что он сказал:

"Когда мама звонит в Latvijas gāze и говорит, что она уже некоторое время как перешла к другому поставщику, ей всегда отвечают одно и то же, что они отключать не будут. Дочь сама должна отключить, и они продолжат слать счета. Я не понимаю, счета за что они присылают и откуда они знают показания счетчиков, если их считывает новый поставщик услуги?"

Все осложняет еще и тот факт, что раньше мать и дочь жили в одном и том же доме, но в разных квартирах. Инесе, оплачивая долг дочери, нечаянно отправила платеж со своим номером клиента, в результате деньги ушли не туда.

Руководитель департамента домохозяйств АО Latvijas gāze Диана Тивча сообщает следующее: "Этот платеж был совершен дважды, причем неправильно. Внесенные деньги никуда не пропали. Уплаченная сумма была перенесена на договор самой клиентки".

Клиентка, то есть Инесе, говорит, что впервые, получив письмо от коллекторов, прочитала его поверхностно и не обратила внимание, какой период времени в нем указан. Заплатила, и все. А потом позвонила в Latvijas gāze, чтобы убедиться, что все долги покрыты. Консультант ей ответила, что все в порядке, письма больше не будут приходить.

Сильнее всего Инесе недоумевает, почему при подключении новой услуги Elektrum не гарантирует отключения старой. Оказалось, о процедуре отключения должен позаботиться сам клиент - третьи лица не имеют права подписывать чужие договоры.

Представитель Latvijas gāze Диана Тивча по этому поводу поясняет: "Третье лицо не может просто так прийти и сказать, что хочет расторгнуть договор. Это может сделать только сама сторона договора, а также поставщик со своей стороны - в определенных обстоятельствах. Несмотря на то, расторгаются ли договоры, меняются ли поставщики, нужно произвести окончательный расчет с поставщиком за оказанные услуги".

Кроме того, очень важно указать правильно в платежном поручении номер счета или номер клиента - так будет меньше шансов на то, что платеж "зависнет в воздухе" или, как в данном случае, будет отнесен к старому договору.

Поскольку Инесе за газ уже переплатила, если она напишет заявление, то деньги ей вернут.