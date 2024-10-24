Не вышла, потому что мы говорили на русском? Как поездка за бургерами обернулась разочарованием в местном сервисе

"Порассуждать... (!!!) Что это?- Не желание работать? Вредность? Национальная ненависть? Или другой вариант?

У детей каникулы и я им обещала всё, в пределах разумного. Поступила просьба от дочки что хочет бургер. Остальные дети поддержали. И мы ехали мимо tc Saga в девятом часу вечера. Дочка посмотрела что заказы принимают и что работают до 21:00, и было решено заехать.

Подошли к StreetBurger- никого. Часиков об отсутствии сотрудника нет, вся аппаратура включена, но признаков жизни нет. Мы уже выдумали по дороге что заказать, поэтому заказ и оплата заняли бы полторы минуты.

Никого. Дочка начинает стучать по стойке, в надежде привлечь внимание. Никого. Ждём. Стоим. Ещё стоим. Всё ещё ждём. Дочка снова стучит по стойке (я уже не останавливаю её в этом). Устали ждать, тик-токи посмотрели.... и я предлагаю заказать через Bolt. Заказываю с самовывозом и заказ стОит на 8.90€ дороже, чем мы бы его купили тут же, (!) в месте заказа

Начинает пикать их планшет. Никого по прежнему нет.

Тут я уже психанула (это была последняя капля не простого дня) и предложила пойти в магазин за вкусняшками.

И как только мы дошли за пределы фут зоны, получаю на телефоне подтверждение принятия заказа. Поворачиваю голову- надо же, явление народа, суета началась около стойки. Но разворачиваться или отменять заказ было уже лень. Ругаться не было сил.

В 20:50 получила оповещение что заказ готов, можно забирать.

Подходим в 20:52 за заказом и молодая девушка-латышка, в куртке, шарфе, говорит на латышском "мы не работаем". Я ей НА ЧИСТОМ ГОС.ЯЗЫКЕ "я за заказом". Вижу её удивление, так как на пакете моё латышское имя, а она видимо из коморки не выходила, когда я хотела делать заказ, так как слышала что я с детьми говорила на русском - другого объяснения у меня просто нет.

Я сказала что из-за неё мы только что выкинули 8.90€. Она стала оправдываться, что она была на месте и не может такого быть.

Мы с детьми говорим И на русском, И на латышском... дети учат ещё другие языки (английский, немецкий, польский, итальянский и т.п.).

Если дело не в языке- что тогда??? Вредничала? Тик-ток снимала? Думала "авось не закажут через bolt"?

Латвийский бизнес гниёт, потому что работники не ориентированы на развитие и успех компании, в которой работают?!?

Зачем работать на работе, которую не любишь?!", - возмущена женщина.

В комментариях люди отметили, что дело, скорее всего не в языке, а девушка, очевидно, сидела на работе в наушниках и никого не слышала. Это вопрос некомпетентности и плохой клиентоориентированности. Человек просто не хотел уже работать в конце рабочего дня.

Одна из бывших работников заведения поделилась в комментариях, что в заведении огромная текучка кадров. И потому поведение девушки её не удивляет.