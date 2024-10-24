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Не вышла, потому что мы говорили на русском? Как поездка за бургерами обернулась разочарованием в местном сервисе

Редакция PRESS 24 октября, 2024 12:48

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В группе "Kur paēst?/Где поесть?" на Facebook анонимный участник рассказал неприятную историю. Семья с детьми в девятом часу вечера проезжала мимо торгового центра Saga и решила заехать за бургерами. Ресторан Street Burgers должен был работать до 21.00. Но обслуживать покупателей никто не вышел...

"Порассуждать... (!!!) Что это?- Не желание работать? Вредность? Национальная ненависть? Или другой вариант?
У детей каникулы и я им обещала всё, в пределах разумного. Поступила просьба от дочки что хочет бургер. Остальные дети поддержали. И мы ехали мимо tc Saga в девятом часу вечера. Дочка посмотрела что заказы принимают и что работают до 21:00, и было решено заехать.

Подошли к StreetBurger- никого. Часиков об отсутствии сотрудника нет, вся аппаратура включена, но признаков жизни нет. Мы уже выдумали по дороге что заказать, поэтому заказ и оплата заняли бы полторы минуты.
Никого. Дочка начинает стучать по стойке, в надежде привлечь внимание. Никого. Ждём. Стоим. Ещё стоим. Всё ещё ждём. Дочка снова стучит по стойке (я уже не останавливаю её в этом). Устали ждать, тик-токи посмотрели.... и я предлагаю заказать через Bolt. Заказываю с самовывозом и заказ стОит на 8.90€ дороже, чем мы бы его купили тут же, (!) в месте заказа

Начинает пикать их планшет. Никого по прежнему нет.

Тут я уже психанула (это была последняя капля не простого дня) и предложила пойти в магазин за вкусняшками.
И как только мы дошли за пределы фут зоны, получаю на телефоне подтверждение принятия заказа. Поворачиваю голову- надо же, явление народа, суета началась около стойки. Но разворачиваться или отменять заказ было уже лень. Ругаться не было сил.

В 20:50 получила оповещение что заказ готов, можно забирать.

Подходим в 20:52 за заказом и молодая девушка-латышка, в куртке, шарфе, говорит на латышском "мы не работаем". Я ей НА ЧИСТОМ ГОС.ЯЗЫКЕ "я за заказом". Вижу её удивление, так как на пакете моё латышское имя, а она видимо из коморки не выходила, когда я хотела делать заказ, так как слышала что я с детьми говорила на русском - другого объяснения у меня просто нет.

Я сказала что из-за неё мы только что выкинули 8.90€. Она стала оправдываться, что она была на месте и не может такого быть.

Мы с детьми говорим И на русском, И на латышском... дети учат ещё другие языки (английский, немецкий, польский, итальянский и т.п.).

Если дело не в языке- что тогда??? Вредничала? Тик-ток снимала? Думала "авось не закажут через bolt"?
Латвийский бизнес гниёт, потому что работники не ориентированы на развитие и успех компании, в которой работают?!?

Зачем работать на работе, которую не любишь?!", - возмущена женщина.

В комментариях люди отметили, что дело, скорее всего не в языке, а девушка, очевидно, сидела на работе в наушниках и никого не слышала. Это вопрос некомпетентности и плохой клиентоориентированности. Человек просто не хотел уже работать в конце рабочего дня.

Одна из бывших работников заведения поделилась в комментариях, что в заведении огромная текучка кадров. И потому поведение девушки её не удивляет.

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Комментарии (0) 6 реакций
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В Польше раскрыта сеть по доставке мигрантов через Белоруссию

Важно 14:43

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Польские пограничники при содействии европейского полицейского агентства Европол обезвредили крупную преступную группировку, занимавшуюся доставкой мигрантов из Белоруссии и России в Евросоюз. Расследование велось под эгидой Европола, в нем участвовали представители Австрии, Чехии, Германии, Венгрии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, сообщается в пресс-релизе Европола, обнародованном в четверг, 24 октября.

Польские пограничники при содействии европейского полицейского агентства Европол обезвредили крупную преступную группировку, занимавшуюся доставкой мигрантов из Белоруссии и России в Евросоюз. Расследование велось под эгидой Европола, в нем участвовали представители Австрии, Чехии, Германии, Венгрии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, сообщается в пресс-релизе Европола, обнародованном в четверг, 24 октября.

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Умер бывший главный тренер сборной Латвии по хоккею Харальд Васильев

Новости Латвии 14:38

Новости Латвии 0 комментариев

Бывший главный тренер сборной Латвии по хоккею Харальд Васильев скончался в среду в возрасте 72 лет, сообщает mixnews со ссылкой на Латвийское общество поддержки ветеранов хоккея «Поддержка хоккея».

Бывший главный тренер сборной Латвии по хоккею Харальд Васильев скончался в среду в возрасте 72 лет, сообщает mixnews со ссылкой на Латвийское общество поддержки ветеранов хоккея «Поддержка хоккея».

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Рынок не был готов к настолько объемным работам: Кирсис о трудностях в ремонте рижских дорог

Новости Латвии 14:33

Новости Латвии 0 комментариев

В последующие годы объем работ по восстановлению покрытия рижских улиц должен приблизиться к 45 миллионам евро в год, заявил в четверг на пресс-конференции председатель Рижской думы Вилнис Кирсис.

В последующие годы объем работ по восстановлению покрытия рижских улиц должен приблизиться к 45 миллионам евро в год, заявил в четверг на пресс-конференции председатель Рижской думы Вилнис Кирсис.

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Рабы не мы: Совет иностранных инвесторов в Латвии предлагает снизить оплату сверхурочных

Важно 14:27

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Совет иностранных инвесторов в Латвии (FICIL) в четверг на заседании Совета по развитию человеческого капитала предложил сократить доплату за сверхурочную работу во всех отраслях народного хозяйства, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

Совет иностранных инвесторов в Латвии (FICIL) в четверг на заседании Совета по развитию человеческого капитала предложил сократить доплату за сверхурочную работу во всех отраслях народного хозяйства, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

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Андрей Козлов: «Использование языка как дубинки — это чистый национализм против русскоязычных депутатов!»

Выбор редакции 14:21

Выбор редакции 0 комментариев

Правящие придумали еще один способ давления на партию "Стабильности!" и ее избирателей. "Для меня очевидно, что это не забота о латышском языке, а такая дубинка для неугодной оппозиции", - убежден член партии "Стабильности!" Андрей Козлов.

Правящие придумали еще один способ давления на партию "Стабильности!" и ее избирателей. "Для меня очевидно, что это не забота о латышском языке, а такая дубинка для неугодной оппозиции", - убежден член партии "Стабильности!" Андрей Козлов.

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Языковой скандал в «Молсе»: продавщицу отстранили от работы за отказ обслуживать на латышском языке

Важно 14:01

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Сотрудницу магазина в торговом центре "Молс" отстранили от работы с предупреждением после враждебных высказываний в адрес латышей и отказа обслуживать на латышском языке до решения Центра государственного языка (ЦГ) о ее владении языком, сообщили в магазине.

Сотрудницу магазина в торговом центре "Молс" отстранили от работы с предупреждением после враждебных высказываний в адрес латышей и отказа обслуживать на латышском языке до решения Центра государственного языка (ЦГ) о ее владении языком, сообщили в магазине.

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Стрессы и иммунитет: есть ли взаимосвязь?

PRESS рекомендует 14:00

PRESS рекомендует 0 комментариев

Ослабление иммунитета ведет сразу к множеству различных заболеваний. И есть несколько факторов, которые ускоряют это ослабление. Не последнюю роль, если не первую, в его укреплении играет умение противостоять стрессам, от которых в жизни никуда не деться. Чтобы преодолеть проблемы и негативные эмоции, стресс мобилизует наши внутренние ресурсы. Механизм такой: сначала стресс почти никак не влияет на организм, потом ослабляет его, а после этого иммунная система привыкает к стрессовой реакции.

Ослабление иммунитета ведет сразу к множеству различных заболеваний. И есть несколько факторов, которые ускоряют это ослабление. Не последнюю роль, если не первую, в его укреплении играет умение противостоять стрессам, от которых в жизни никуда не деться. Чтобы преодолеть проблемы и негативные эмоции, стресс мобилизует наши внутренние ресурсы. Механизм такой: сначала стресс почти никак не влияет на организм, потом ослабляет его, а после этого иммунная система привыкает к стрессовой реакции.

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