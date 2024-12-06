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Не видим проблемы: нарушений закона в решении о сокращение основного капитала airBaltic прокуратура не нашла

Редакция PRESS 6 декабря, 2024 13:43

Новости Латвии 0 комментариев

Прокуратура не нашла нарушений в решении правительства поддержать сокращение основного капитала латвийской национальной авиакомпании airBaltic.

Прокуратура завершила проверку решения Кабинета министров о сокращении основного капитала "аir Baltic" на 571,293 миллиона евро для покрытия убытков, накопленных в предыдущие годы, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Прокуратура пришла к выводу, что утвержденное Кабинетом министров сокращение основного капитала не уменьшает стоимость "airBaltic" или количество акций, принадлежащих государству.

Обязательства "аirBaltic" перед государством в связи с оказанной авиакомпании поддержкой остаются неизменными. Уменьшение основного капитала на 571,293 миллиона евро для покрытия убытков, накопленных в предыдущие годы, не нарушает условий, на которых была предоставлена государственная помощь и на которых "airBaltic" должна осуществить выход из государственной помощи.

Проверка, проведенная прокуратурой, подтвердила, что уменьшение основного капитала связано с необходимостью упростить структуру акций путем установления единой категории для всех акций и уменьшения номинальной стоимости акций.

Снижение номинальной стоимости акций и последующее направление разницы на покрытие убытков улучшает финансовое положение компании, отмечают в учреждении. С точки зрения государственных интересов, уменьшение основного капитала и последующее распределение разницы в стоимости акций на покрытие убытков улучшает ликвидность акций, что необходимо для успешного выхода "airBaltic" из государственной помощи, предоставленной на преодоление последствий "Covid-19".

"Кабинет министров действовал в рамках своей компетенции, когда принял решение поддержать уменьшение основного капитала", - говорится в заявлении прокуратуры.

Концерн "airBaltic" за первые девять месяцев этого года потерпел убытки в размере 48,503 миллиона евро по сравнению с прибылью за тот же период годом ранее, сообщил исполнительный директор "airBaltic" Мартин Гаусс в четверг

В свою очередь, оборот концерна "airBaltic" за девять месяцев 2024 года вырос на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 575,342 млн евро.

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