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Не верь чудесам в Чёрную пятницу: 72% акций обманывают потребителей, PTAC обещает штрафовать

Редакция PRESS 25 ноября, 2024 14:54

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LETA

Центр защиты прав потребителей (PTAC) будет следить за торговцами во время акций «Черная пятница», чтобы выявить случаи недобросовестной коммерческой практики, сообщила директор ЦЗПП Зайга Лиепиня на пресс-конференции в понедельник.

Она подчеркнула, что торговцы должны указывать цену акции, исходя из самой низкой цены на товар за последние 30 дней, а искусственное повышение цены непосредственно перед акцией считается нечестной коммерческой практикой.

Лиепиня добавила, что ранее власти Европейского союза (ЕС) проверили правдивость скидок на 516 сайтах на 28 000 товаров и обнаружили нарушения и обман потребителей в 72 % случаев.

"Сравнивайте, сравнивайте и ещё раз сравнивайте цены на желанный товар своевременно перед распродажами, чтобы не стать жертвой жульничества”, -  призывает представитель Центра Санита Гертмане.

В прошлом году в рамках пилотного проекта PTAC следила за четырьмя самыми популярными интернет-магазинами.

В прошлом году торговцам, уличенным в недобросовестной коммерческой практике, были вынесены предупреждения, отметила Лиепиня, добавив, что в этом году PTAC планирует применять штрафы в случае выявления случаев недобросовестной коммерческой практики.

В этом году PTAC проведет мониторинг маркетинговых кампаний десяти интернет-магазинов в «Черную пятницу», а результаты мониторинга будут подведены после окончания рекламного периода. PTAC оценит рекламируемые и предлагаемые потребителям скидки, а также то, не вводили ли они в заблуждение. PTAC следит за торговцами с помощью инструмента искусственного интеллекта, разработанного ЕС, говорится в сообщении PTAC.

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