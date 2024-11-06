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Не установили опорные стены: из-за обвала песка в Кекавском крае погиб рабочий

Редакция PRESS 6 ноября, 2024 10:55

ЧП и криминал 0 комментариев

В Кекавском крае на строительной площадке произошел трагический инцидент, в результате которого погиб один из рабочих. Во время выполнения своих обязанностей мужчина серьезно пострадал и, несмотря на усилия коллег и экстренных служб, спустя короткое время скончался, сообщает Degpunktā.

Инцидент произошел в траншее, где случился обвал песка, который засыпал рабочего. Сообщение о происшествии поступило в понедельник, 4 ноября, около четырех часов дня представителю компании по производству металлических креплений Артуру Шмиту. Он немедленно отправился на место происшествия в поселок Даугмале, где коллеги уже пытались помочь попавшему в ловушку человеку.

Представитель компании признал, что в траншее, где работали строители, не были установлены опорные стены.

«Все, кто был вовлечен, включая строителей, отреагировали правильно. Было предпринято все возможное для спасения. Песок обрушился на человека, засыпав его до уровня груди. Коллеги работали только лопатами, так как использование техники создало бы дополнительное давление на пострадавшего. Параллельно была вызвана скорая помощь. Благодарим их за то, что прибыли вовремя».

Шмит рассказал, что прибыл на место одновременно с бригадой спасателей. Строители к тому моменту уже освободили пострадавшего до уровня пояса, и он был в сознании. «Измерялся пульс, его стабилизировали, затем пострадавшего вынесли на носилках, и он был помещен в машину скорой помощи. Мы вместе с руководителем строительства наблюдали за процессом. Через окно мы видели, как проводилась искусственная вентиляция легких. Буквально через пять минут прибыла реанимация. Медики попытались оказать всю необходимую помощь, но, к сожалению, сердце не выдержало».

От имени всех коллег Артур Шмит выразил глубокую солидарность и поддержку семье погибшего: «Как компания, на объекте которой произошел инцидент, мы хотим выразить самые глубокие соболезнования и поддержать семью погибшего», – сдерживая слезы, сказал Шмит. Представитель компании признал, что в траншее, где работали строители, не были установлены опорные стены. По данным полиции, в результате происшествия пострадал еще один рабочий.

Государственная полиция начала уголовное дело в соответствии с 13-й главой Уголовного закона и назначила экспертизы. В Государственной инспекции труда подтвердили, что по факту несчастного случая начато расследование.

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