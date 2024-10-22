Не там поели: почему соцслужба Адажи не хочет оплачивать обед малоимущим детям

- Мне объяснили, что питание будет оплачивать социальная служба, пока я буду находиться в статусе малоимущей. В столовой техникума сыновьям выдали пластиковые карточки, которыми они должны были расплачиваться за обеды. Каждому ребенку полагалось по сто евро. В самой соцслужбе мне ничего не объяснили, как действует эта система. В техникуме же рассказали, что если ребенок не проедает за месяц эти сто евро, сумма сгорает. То есть на следующий месяц остаток не переходит. Дети старались тратить деньги, даже если нечего было выбрать в столовой, покупали какую-то еду в буфете. Но мы на тот момент не знали, что сумма в день не должна превышать пять евро. И они превышали этот лимит. Чтобы эти сто евро на человека до конца месяца не пропали, дети в какие-то дни старались тратить больше, по 20-30 евро в день. И в результате в один из дней им эти карточки заблокировали.

- В чем была причина, вам объяснили?

- Мне в соцслужбе сказали, что лимит 5 евро в день на человека, а тратить по 20-30 евро в день это ненормально. С другой стороны, если детям выделено 100 евро в месяц на человека, то как они их тратят, социальную службу не должно волновать. Тем более настолько, чтобы в разгар учебного дня заблокировать карточки на питание. В конце концов, это наша проблема, если деньги потратят, мама будет доплачивать из своего кармана в конце месяца. Но в соцслужбе мне заявили, что это ненормально, так быть не должно. Я спросила, а что же нам сейчас делать? Голодными ходить? Посоветовали обращаться в социальную службу.

- И вы обратились?

- Я пришла в социальную службу, мне показали суммы - дети тратили на питание в какой-то день 20, в какой-то 30 евро. Я спрашиваю, а в чем проблема? Никакого лимита не было! В соцслужбе проинформировали, что они сейчас поставят лимит и нужно будет питаться ежедневно в пределах пяти евро. И этот лимит не превышать. Ну, а все, что было потрачено раньше, в соцслужбе подсчитали и категорично заявили нам , что общая сумма 185 евро на двоих, это даже не 200. Хорошо. Потом дети соблюдали лимит, но по факту снова насчитали перерасход. Когда пришло время компенсировать затраты на питание нашей семье, представители социальной службы Адажи начали высчитывать из этой суммы, за то они заплатят, а за что нет.

- На каком основании? Их что-то не устроило?

- Мне объяснили так: смотрят по суммам и по числам и говорят - вот здесь дети ели не в столовой, а в буфете, а потому за это мы платить не будем! Как так? Что это за правило такое? Я из всей этой беседы с представителем соцслужбы поняла, что это их собственная инициатива - вычесть из меня деньги, потраченные детьми на буфет. Аргумент - что дети должны питаться горячим, а не булочками и тому подобным.

Когда я услышала, что из-за неверного выбора моих детей (вместо супа ели булочки) от меня требуется что-то доплатить и частично компенсировать затраты соцслужбы на обеды моих детей, то попросила представителя социальной службы дать обоснование - выписать счет на мое имя, иначе на каком основании и кому мне платить? И тут представитель соцслужбы пошла на попятную и стала отнекиваться, из чего я поняла, что такой счет она просто не может дать. Тогда на каком основании я должна что-то доплачивать, это же не частная лавочка? У меня возникли сомнения в законности этого требования.

Нет никакого основания для того, чтобы я платила за питание двоих своих сыновей какую-то дополнительную плату, - тем более, что мне не выдали ни счета, ни какого-либо другого документа.

Между тем в социальной службе Адажского края требуют, чтобы я частично покрыла расходы.

- О какой сумме идет речь?

- О 120 евро.

- Вы безработная?

- Я осталась без работы, но не сижу на шее у государства, - у меня есть небольшая подработка, но зарплата там ниже "минималки" - работа не на полный день. Так вот, представители соцслужбы Адажи меня попрекнули и этим - мол, ищите другую работу, чтобы не просить помощи у самоуправления. Мне кажется, это не совсем этично - разве это не вмешательство в частную жизнь человека? Советы чиновники и клерки должны давать клиентам, когда их об этом просят. В конце концов, малоимущий имеет законное право на социальную помощь в определенных ситуациях, и обязанность чиновников не читать нравоучения, а эту помощь предоставить, что входит в круг их обязанностей.

Продайте землю, а потом приходите

-Когда я получала статус малоимущей, вообще были чудеса. Мне пначалу отказали в статусе на том основании, что у меня есть земля. У меня и правда есть небольшой участок земли, на котором ничего нет, - ни дома, ничего, кроме будки Латвэнерго. Этот участок сказали продать, иначе статус малоимущей не положен. Но участок давно выставлен на продажу, и никого не инетересует. Как все это время жить? На что? Сообщила это соцслужбе Адажской и снова попросила совета, что делать?

Получила очередное ноу хау - мне тогда посоветовали задекларировать двоих свих сыновей на этой земле и просить социальную помощь и статус у того самоуправления, на территории которого этот злополучный кусочек земли находится. Как можно задекларировать детей на клочке земли без единого метра жилой площади?... Я оспорила этот отказ, мое дело пересмотрели, и все-таки предоставили мне статус малообеспеченной.

А что говорят в соцслужбе?

Press.lv попросил прокомментировать происходящее заведующую Социальной службой Адажи Иеву Розе:

- Как так случилось, что матери двоих сыновей, имеющей статус малоимущей, приходится доплачивать 120 евро за питание своих сыновей в техникуме? Разве эти расходы не компенсирует социальная служба?

- Я не имею права комментировать конкретную ситуацию клиентов социальной службы, это индивидуальная ситуация, которую я не стану комментировать прессе. Поскольку дело касается несовершеннолетних, а значит, затронуты права детей, не считаю нужным говорить об этом публично. Мы с матерью этих подростков все подробно обсудили, и на данный момент все проблемы решены.

- Прекрасно. Мы рады , что все решилось. Если не можете конкретный случай прокомментировать, из-за того, что речь о несовершеннолетних, охарактеризуйте, пожалуйста, такую тенденцию в целом - как действовать другим родителям, если они столкнутся с похожей проблемой? Например, если их дети тоже предпочтут питаться не в столовой, а в буфете техникума. Они тоже вынуждены будут покрыть часть расходов соцслужбе из семейного бюджета?

- Дело в том, что соцслужба оплачивает комплексные обеды, но в техникуме нет такой опции - там есть раздельные горячие обеды, а потому следовало бы брать именно их. Но дети дети делали выбор не в пользу горячего питания в кафе учебного заведения, а покупали в буфете какие-то булочки, например.

- Ну, могут быть разные причины, почему дети не едят супы и второе в заведениях общественного питания.

- Мы во всем разобрались и проблема решена.

- То есть ей больше не придется ничего доплачивать?

- Я не желаю это комментировать прессе. Если у других родителей возникнут похожие проблемы, пусть каждый лично приходит к нам на прием в социальную службу и индивидуально выясняет.

...Наша читательница, обрадованная тем, что проблема решена и ей больше не придется ничего доплачивать, после разговора с press.lv на радостях позвонила Иеве Розе, уточнить, верно ли она все поняла, но после услышанного от начальницы Адажской соцслужбы настроение у малоимущей матери сразу упало:

- Я позвонила заведующей соцслужбы и уточнила, нужно ли мне еще что-то доплачивать? Она сказала, что 120 евро. Я удивилась - как?! Заведующая говорит, но вы же обещали, что доплатите? Почему вы обращаетесь с корреспондентам, когда мы с вами поговорили и все уже решили? А мы с ними и правда раньше договаривались, что часть платит самоуправление, часть я. Но я вообще не думаю, что я должна платить эти 120 евро, потому что каждому ребенку положено по 100 евро на месяц. Мне говорят, но вы же обещали оплатить! А я проконсультировалась с юистом, и он мне не советует платить. Я проконсультировалась и с бухгалтером, она мне сказала - никаких оплат - ведь даже счета нет, куда платить. И в результате, в ответ на все эти аргументы заведующая мне недовольным голосом сказала, - ладно, мы сами заплатим, и бросила трубку.

Остается ждать конца месяца, оплатят ли?

Но, вообще, согласитесь, что ситуация, когда чиновники могут трактовать правила, от которых зависит будет ребенок ходить голодным или нет, в ту илииную сторону - не вполне нормальная.