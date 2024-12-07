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Не придется мокнуть: в Риге начинают установку навесов над остановками общественного транспорта

© LETA 7 декабря, 2024 12:19

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LETA

В этом месяце примерно на 60 остановках общественного транспорта в Риге начнут устанавливать новые навесы единого дизайна, о чем агентство LETA известил отдел внешней коммуникации Рижской думы.

На первом этапе разработка проектной документации для установки или замены навесов обошлась в 12 тысяч 100 евро, а их установка и изготовление будут стоить около миллиона.

Сообщается, что новые навесы будут больше, они будут оборудованы деревянными скамьями и модифицируемыми крышами с возможностью покрытия из стекла, панелей или растений.

Прежде всего новые навесы планируется установить на набережной 11 ноября, улицах Слокас, Меркеля, Кришьяня Валдемара, Пернавас, Ранькя дамбис, а также в некоторых других местах.

В процессе замены некоторые остановки временно могут остаться без навесов. Рижская дума заранее приносит извинения за неудобства и поясняет, что для замены навеса требуется несколько дней, а пользу для рижан они будут приносить долго.

Согласно плану, установка навесов продлится до конца января, но в думе предполагают, что на ход процесса могут повлиять погодные условия.

В ближайшие годы в столице планируется заменить большинство устаревших навесов на остановках общественного транспорта более удобными и соответствующими современным требованиям.

В целом планируется в будущем благоустроить все остановки на административной территории Рижского самоуправления - будет установлено 500 новых навесов, в том числе около 180 - в следующем году.

Замена навесов была начата вскоре после смены политической власти в столице около четырех лет назад, но несколько раз конкурсы завершались безрезультатно.

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