Не попадитесь! В Болдерайском лесу кто-то ставит силки

Видео с рижскими пожарными, спасающими косулю из силков, накануне появилось в соцсетях. Кто-то установил ловушку в черте города, в лесу возле столичного микрорайона Болдерая.

Елена Епифанова гуляла по лесу с собакой, когда услышала душераздирающий крик.

-Будто собаку резали, - рассказывает она. -На наше счастье, встретили людей, сориентировались, пошли на этот крик. Увидели там эту косулю привязанную. Мы так растерялись, подумали, что ее просто к дереву привязали.

Очевидцы вызвали пожарных-спасателей, те быстро приехали и освободили попавшее в беду животное.

«Оказавшись на месте происшествия, встретили звонившую, прошли еще 300 метров вглубь леса и увидели еще двух человек, которые держали косулю. Мы переняли руководство спасательными работами. Закрыли животному глаза, чтобы оно успокоилось и ручными инструментами освободили ее. Приподняли ее вверх и вытащили из петли. Через какое-то время косуля убежала в лес без каких-либо повреждений», — описал операцию Эйнар Смулькевич, заместитель командира Блодерайского поста Государственной пожарно-спасательной службы.

Елена уверена, что косуля неслучайно запуталась в стальном тросе, кто-то специально его установил: «Это дело было обмотано толстым металлическим тросом. Была стяжка такая натянута. Это потом мы уже поняли. И вот туда она, видно, попалась и здесь лежала. Стальной трос, специальные были приспособления. На тросе тоже было что-то вроде замка. Те он ее сжимает, когда она двигается».

Вокруг этого места много тропинок со следами лесных животных. Тут в заброшенных садах, у огородных участков, косули и кабаны едят ягоды и коренья. Елена подозревает, что силки ставят бездомные, что живут на огородах.

Другой местный житель рассказал, что его собака тоже попала в похожую ловушку.

Установка капканов и силков в черте города категорически запрещена, поэтому представители Пожарно-спасательной службы передали информацию о происшествии в муниципальную полицию Риги.