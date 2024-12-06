Не политикам решать, в какие дороги вкладывать деньги: Бришкенс на прениях по госбюджету

Депутаты Национального объединения внесли несколько предложений по выделению дополнительных средств на содержание и ремонт дорог в бюджете следующего года.

Депутат Нацобъединения Артур Бутанс заявил, что дорожные нужды - это не роскошь, а острая необходимость. Депутат Илзе Индриксоне добавила, что без дороги невозможно жить в сельской местности.

Бришкенс подверг критике бывшего министра сообщения, депутата Яниса Витенбергса (Национальное объединение), который, будучи министром, уделял "преувеличенное" внимание Тукумскому краю, откуда сам родом.

По его мнению, неправильно, когда "политики приходят и говорят, что мы построим эту дорогу и не построим ту". Обычно это связано с самоуправлениями, которыми руководит та или иная партия, сказал министр сообщения.

Бришкенс согласился с тем, что инвестиции в ремонт и восстановление дорог сокращаются, так как ранее ремонт дорог проводился за счет европейских фондов, которые уменьшились. Однако в этом году бюджетные ассигнования на содержание дорог увеличились, подчеркнул министр.

Как сообщалось, парламент уже третий день продолжает рассматривать проект государственного бюджета на 2025 год в окончательном чтении.