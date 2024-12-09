«Не подавись»: Силиня — о скандале в Сейме

В социальных сетях активисты ОС распространили видео с заседания Сейма, на котором обсуждается бюджет на следующий год и слышно, как Силиня в ответ на критику Смилтенса говорит: "Не подавись". В общей сложности проект бюджета и сопутствующий пакет изменений в законодательство обсуждались три дня, но самый резкий обмен мнениями произошел на заседании в пятницу, 6 декабря.

В понедельник премьер-министр заявила журналистам, что Смилтенс оскорбил ее лично, сказав, что она не способна возглавлять правительство, несмотря на то, что это уже второй бюджет, поданный ее правительством в Сейм.

"Я не жалею о том, что сказала. Я живой человек, эмоциональный. Думаю, я имею право реагировать на подобные оскорбления", - сказала премьер-министр.

"Абсолютно нет", - ответила Силиня на вопрос, будет ли она извиняться за свои высказывания.

У Смилтенса с "Единством" долгая история отношений - когда-то он был членом этой партии, но после его ухода отношения были натянутыми.

