Не намерен уклоняться: сбежавший в Белоруссию журналист Юрий Алексеев собирается присутствовать на своем суде удалённо

Полиция сообщила суду, что не может доставить Алексеева принудительно, и выполнить тем самым постановление суда от 28 октября, поскольку обвиняемый отсутствует по указанному месту жительства. Госполиция связалась с Алексеевым по телефону, и он сообщил, что сам обратится в суд, и сделал.

Приняв во внимание ходатайство Алексеева, суд отложил судебное разбирательство в соответствии со статьей 477 Уголовно-процессуального закона, обязав его решить вопрос об удаленном доступе к судебному заседанию к следующей неделе, которое уже было назначено на 11 ноября.

Судья Курземского районного суда Вентспилса Гуна Тройка отмечает, что в то же время, принимая во внимание, что обвиняемый заранее знал о назначенных слушаниях, суд принял решение о наложении на обвиняемого Алексеева обязательного штрафа в размере 350 евро, установив, что обвиняемый препятствовал порядку ведения уголовного процесса и игнорировал просьбы лица, ведущего процесс.

Обвиняемый был уведомлен о судебных заседаниях, назначенных на декабрь этого года, еще 11 июня. Обвиняемого обязали связаться с судом и решить вопрос о возможности присутствовать на слушаниях дистанционно. Суд планирует продолжить рассмотрение дела на следующем заседании.