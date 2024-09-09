Не на дома: под Резекне упал российский военный беспилотник

Как сообщил агентству LETA председатель Думы Резекненского края Монвидс Шварц (Новое единство, «За», Латгальская партия), дрон упал за населенными пунктами, на открытой местности.

Сбитие дрона не входит в компетенцию комиссии по гражданской обороне муниципалитета, и все процессы контролируются ведомством государственной обороны, подчеркнул Шварц, добавив, что поэтому муниципальные службы к этому не привлекались.

Уже сообщалось, что российский военный беспилотный летательный аппарат прилетел в субботу в Латвию из Белоруссии, а затем разбился в Резекненском районе, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны (МО).

Согласно сообщению Минобороны Латвии, предварительная информация указывает на то, что объект в Латвии не имел "враждебных целей", а белорусская активистская мониторинговая организация «Беларускі Гаюн» не исключила, что на востоке Латвии упал беспилотник типа "Шахед", который пролетел над территорией Белоруссии в субботу утром.

Сегодня в 14:00 Минобороны проведет пресс-брифинг и сообщит больше информации об инциденте.