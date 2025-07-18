Не ломай, что работает: Чекушин о продаже Латвии принадлежащих Telia акций Tet и LMT

"Начну с того, что я более 20 лет отработал в LMT. И благодарен компании за многое. За профессиональный рост, за стабильность, за высочайшие стандарты качества как в бизнес-процессах, так и в корпоративной культуре. Это была школа не только технологий, но и управления. И каждый раз, наблюдая, как организованы процессы в госсекторе, я невольно сравниваю. Простите, но сравнение почти всегда не в пользу государства.

Поэтому нынешние инициативы правительства в отношении компаний LMT и Tet вызывают, мягко говоря, вопросы", - подчеркивает Чекушин и далее раскрывает суть своих подозрений.

"Министр экономики Викторс Валайнис заявляет: планируется привлечь "стратегического" инвестора и вывести акции компаний на биржу. Всё это преподносится как шаг вперёд, развитие, открытие новых горизонтов. Но стоит присмотреться - и становится ясно: речь идёт скорее о косметике, нежели о реальной новой модели.

Старый инвестор Telia по факту и был стратегическим. Это шведский телеком-гигант, с опытом, с доступом к передовым технологиям, с выстроенной сетью международных связей. Какая «синергия» может быть сильнее?

Но есть и другая сторона медали, которую важно отметить. Telia отказывается участвовать в некоторых оборонных проектах, что важно для Латвии в новых геополитических условиях. Кроме того, Telia не заинтересована в экспансии за пределы Латвии - это противоречит её скандинавской стратегии. Эти темы широко не поднималась, однако в новостях эти факты фигурировали и поэтому есть в публичном пространстве. Моё личное мнение - недовольство государства от "зарубания" оборонных проектов оправдано, а вот экспансия за пределы Латвии очень сомнительна и тут я скорее на стороне шведов.

Далее, если говорить о странностях. Государство не даёт новому инвестору контроль, а значит это будет не полноценный стратегический партнёр, а скорее соинвестор без реального влияния на принятие решений. Который поверит в долгосрочную доходность данной инвестиции и вложит деньги. О какой-то синергии с телекоммуникационным гигантом, как это было раньше, говорить тут уже не приходится.

Очевидно, будет происходить усиление роли государства в управлении. Это противоречит духу частно-государственного партнёрства. Больше контроля, меньше гибкости, больше рисков политизации бизнеса. А когда это очень доходный бизнес, то у нашего человека резонно возникают вопросы - кому это всё-таки выгодно? Опыт подсказывает, что вряд ли народу Латвии", - написал он.