Не история успеха: стали известны планы «Lufthansa» в отношении «airBaltic

В латвийском сегменте социальных сетей уже просматриваются возмущения по этому поводу, пишет Bb.lv.

«А вот и интерес «Lufthansa» - взять около 40% флота «airBaltic» в свою сеть (может позже и больше), где рейсы будут выполняться от имени «Lufthansa», вместо того, чтобы «airBaltic» развивал собственную базу и бренд?», - написала в своем микроблоге «Х» пользователь Heinrihs, указав, что это явно не история успеха, ради которой правительство списывает полмиллиарда евро.

«airBaltic на 98% принадлежит государству. Другие государственные компании проводят аукционы по передаче/сдаче в аренду кому-либо того, что им принадлежит. Какие процедуры выполняет «airBaltic», чтобы убедиться, что предложение «Lufthansa» является максимально возможной ценой на рынке?», - продолжил он в комментариях.