Не история успеха: стали известны планы «Lufthansa» в отношении «airBaltic

В латвийском сегменте социальных сетей уже просматриваются возмущения по этому поводу, пишет Bb.lv.
«А вот и интерес «Lufthansa» - взять около 40% флота «airBaltic» в свою сеть (может позже и больше), где рейсы будут выполняться от имени «Lufthansa», вместо того, чтобы «airBaltic» развивал собственную базу и бренд?», - написала в своем микроблоге «Х» пользователь Heinrihs, указав, что это явно не история успеха, ради которой правительство списывает полмиллиарда евро.
«airBaltic на 98% принадлежит государству. Другие государственные компании проводят аукционы по передаче/сдаче в аренду кому-либо того, что им принадлежит. Какие процедуры выполняет «airBaltic», чтобы убедиться, что предложение «Lufthansa» является максимально возможной ценой на рынке?», - продолжил он в комментариях.
Lūk arī Lufhansas interese, paņemt savam tīklam ap 40% airBaltic flotes (varbūt vēlāk vairāk), kur lidojumi tiks veikti Lufthanas vārdā, nevis airBaltic attīstīs savas bāzes un zīmolu? Tas nav veiksmes stāsts, kā vārdā būtu vērts pusmiljardu Siliņai un Briškenam norakstīt. https://t.co/5WWBcsaUbu— Heinrihs (@Heinrih5) September 13, 2024