Не ходите в Турцию гулять! МИД Латвии предупреждает: туристы могут оказаться в опасности

Теракт могли совершить члены запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). На вероятную причастности РПК также указал министр обороны Турции Яшар Гюлер.

В международных стамбульских аэропортах — Стамбул и Сабиха Гёкчен — особое внимание уделяется мерам безопасности: проводятся дополнительные досмотры автомобилей и багажа, а также проверки личностей пассажиров. Во всех аэропортах усилена охрана.

МИД Латвии настоятельно рекомендует избегать мест массового скопления людей, в том числе религиозных зданий, протестов и демонстраций, а также с осторожностью посещать туристические объекты с большим количеством посетителей.

Также Министерство иностранных дел призывает граждан Латвии соблюдать указания местных органов безопасности и правоохранительных органов. Путешественникам рекомендуется всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, так как турецкие правоохранительные органы имеют право проверять личность любого человека и налагать штрафы на тех, кто не может предоставить документы.