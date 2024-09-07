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«Не хочет выглядеть дураком»: журналист возмущена, почему Гаусс до сих пор не выучил государственный (3)

lasi.lv 7 сентября, 2024 08:21

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На главу национальной авиокомпании airBaltic Мартина Гаусса нападают не только потому, что его компания - прорва, в которую уходят сотни милиионов денег налогплательщиков. Илзе Петерсоне, редактор  Mājas Viesis, наставивает:  латышский язык - для всех без исключения, даже для гаусов:

На прошлой неделе, когда я смотрел «Rīta panorama», у меня кровь стыла в жилах - два латвийских журналиста на английском языке беседовали с  боссом Air Baltic Мартином Гаусом. После тринадцати лет работы на посту генерального директора и председателя правления латвийской национальной авиакомпании он до сих пор не говорит по-латышски!?

Он свободно говорит по-английски, так что не так уж плохо - немец может выучить иностранный язык. Кроме того, ему платят большую зарплату - по данным Службы государственных доходов, 828 942 евро в прошлом году, - так что деньги на курсы найдутся.

Однажды он объяснил, что не очень хорошо учит латышский язык и не хочет выглядеть отсталым дураком со своими слабыми знаниями, поэтому предпочитает английский для общения, в том числе при разговоре с сотрудниками, многие из которых, вероятно, являются носителями латышского языка. Это исключительная позиция, допускаемая в компании, на 97,97 % принадлежащей латвийскому государству.

Исключения создают плохие примеры, выражаясь юридическим языком, прецеденты.

Разве недостаточно граждан России, которым в силу возраста (75 лет и старше) разрешено не сдавать экзамен по латышскому языку для получения постоянного вида на жительство?

А также тех, кто в медицинских учреждениях «настаивает на своем праве», чтобы персонал говорил с ними только на русском. А еще есть компании, которые требуют от своих сотрудников знания русского языка.

Последствия этого драматичны: молодые латыши, не владеющие русским языком, подвергаются дискриминации на латвийском рынке труда; медицинские работники унижены тем, что их просят говорить на языке бывших оккупантов.

Похоже, нам пока не удалось остановить русификацию.

Я жду вступления в силу закона о правах пациентов с требованием обеспечить перевод для пациентов, которые не могут говорить с медицинскими работниками на государственном языке. Однако меня беспокоит, что послушные и робкие депутаты не похоронят за бесчисленными исключениями.

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