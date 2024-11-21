Не готовы к снегу? В среду было зарегистрировано 139 ДТП — 12 пострадавших, двое погибших

Всего в сфере дорожного движения вынесено 364 постановления об административных правонарушениях, в том числе 123 в связи с превышением скорости и три по факту агрессивного стиля управления транспортным средством.

За участие в дорожном движении за рулем транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения начаты два административных процесса, еще два уголовных процесса возбуждены за управление транспортным средством под возможным воздействием наркотических веществ.

Как сообщалось, в среду примерно в 10:35 в Кулдиге, согласно имеющейся у полиции первоначальной информации, водителю автомобиля марки "Volvo" во время движения, вероятно, стало плохо со здоровьем, из-за чего он не справился с управлением и наехал на припаркованный для стоянки автомобиль и бетонный бордюр, в результате чего погиб.

В среду в 8:24 на Видземском шоссе возле Аугшлигатне произошло столкновение легкового автомобиля и грузового транспортного средства. В результате происшествия погиб один человек.