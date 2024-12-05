Не езда, а фигурное катание: как бороться с люками на дорогах?

Бытует версия, будто люки в Риге – наследие СССР, когда под землей находились... тс-с-с! - секретные подземелья. По словам же специалистов, расположение канализационных люков действительно идет с давних времен, но не с советских, а... с царских.

Первая упрятанная под землю канализация в Риге появилась еще в 1733 году (в Лондоне для сравнения - в 1844-м, до этого все «ароматы» проникали в окна). Местом же прокладки канализационных труб по традиции осталась середина улицы.

Первые крышки на люках были деревянными. Наподобие тех, которыми и сегодня на селе закрывают колодцы. На тех же магистралях, где движение было интенсивным, люки делали каменными. Позднее на смену дереву и кирпичу пришли чугун, бетон, пластик и даже… стекло.

В начале 1990-х люки в Риге начали воровать и сдавать в пункты приема цветных металлов. Чтобы отвадить воров, люки стали делать более тяжелыми или, наоборот, из тонкого листа, чтобы невыгодно было красть. Но все равно крали. Главной задачей операторов было закрыть дыры. О том, чтобы люки были на одном уровне с асфальтом, особо не думали...

Люков стало больше!

Сегодня открытые канализационные люки на магистралях – редкость, однако проблема не исчезла. Более того – люков стало больше. Появились новые коммуникации, Интернет… И езда для рижских водителей все чаще превращается в «фигурное катание» - чтобы объезжать неровные канализационные люки. А они во многих местах! Даже после ремонтов.

Взять проспект Вецакю, куда летом устремляются автомобилисты со всего города – на море, на пляж. Асфальт на проспекте обновили пару лет назад, но водителям от этого легче не стало. Вдоль проспекта – сплошные канализационные люки. На разном расстоянии от тротуара. Некоторые «утоплены» по отношению к уровню дороги.

Объяснение простое: вдоль проспекта - частные дома, строятся новые, подводятся коммуникации. Люки открывают, вокруг на асфальте появляются «заплаты»… Дальше, на улице Айру, езда для водителей, в том числе рейсовых автобусов – 24-го маршрута, вообще превращается в пытку: сплошь ухабы и люки.

Не лучше ситуация и с решетками ливневой канализации. Даже после ремонтов дорог их устанавливают у обочин на одном уровне с асфальтом. Через несколько месяцев они проседают, появляются глубокие ямы, которые можно почувствовать и в общественном транспорте. А в большинстве стран Старой Европы такие решетки встроены в бордюр...

Виновато… «историческое наследие»

На Латвийское телевидение обратился зритель, поинтересовавшийся, по каким критериям строят люки на улицах Риги. По его словам, на улице Дзелзавас в Пурвциемсе на 200-метровом участке - 40 люков!

«Неужели эти люки или колодцы разрешено строить рядом друг с другом на проезжей части? Почему их так много, неужели нельзя их совместить и расположить более логично, например сбоку от проезжей части, а не посреди улицы, как заблагорассудится?» - вопрошал рижанин.

По словам директора департамента сообщения Рижской думы Яниса ВАЙВОДСА, коммуникации посреди проезжей части – историческое наследие и переместить их, как и сами люки канализации, невозможно.

Каждая инженерная коммуникация имеет свою охранную зону, а сближение между коммуникациями допускается в исключительных случаях: «Приходится руководствоваться нормой, и в тех случаях, когда возможно, мы разделяем эти коммуникации уже на этапе проектирования. Но часто приходится помнить, что в Риге этих коммуникаций много, и есть защитные полосы, а это, например, два метра между двумя коммуникациями. Соответственно просто физически больше негде поставить этот люк...»

Выходом могло бы стать создание коммуникационных тоннелей. Это дало бы возможность при проведении восстановительных работ ремонтировать коммуникации из тоннеля, а не снимать многократно дорожное покрытие. Но создание таких тоннелей – слишком дорогое удовольствие. Поэтому остается второй путь – следить за состоянием коммуникаций и люков. Чтобы они устанавливались правильно, не проседали...

Кто смотрит за люками?

А за состояние люков сегодня несет ответственность не только город, но и владельцы коммуникационных сетей. Это и RIgas udens, и Latvijas gaze, и RIgas siltums, и телекоммуникационные компании, и другие операторы.

Правила, которые предусматривают ответственность владельцев инженерных коммуникаций под дорогами и улицами, Рижская дума приняла в 2017 году. Это значит, что владельцы трубопроводов, электромагистралей, коммуникаций обязаны следить в том числе и за тем, чтобы канализационный люк находился на одном уровне с дорогой.

Примечательно, что в том же 2017-м были приняты правила, запрещающие в течение пяти лет после ремонта и обновления дорожного полотна проводить какие-либо «раскопки» на этих участках. Но если, скажем, прорвало трубу или что-то нужно срочно заменить? Тогда владельцы коммуникаций обязаны не просто ставить «заплату» вокруг определенного люка, а восстанавливать покрытие или в пределах полосы, до осевой линии дорог, или в пределах квартала...

Правила хорошие. Но выполняются ли они? Конечно, нет. Оттого по-прежнему полно неровных люков, машины бьются. Кто вернет деньги автовладельцам за ремонт?

- У каждого неправильно установленного люка есть имя и фамилия. Я имею в виду ведомство, которое за него отвечает, - комментирует ситуацию руководитель Латвийского общества автолюбителей LAMB Юрис ЗВИРБУЛИС. – Эти люки должны быть поставлены в соответствии с нормативами. Конечно, бОльшая часть коммуникаций – старое наследие, изношенная инфраструктура. На замену нужны средства - и немаленькие. В новых проектах, а также после капитальных ремонтов жалобы на качество дороги или неправильный люк – редкость. Хотя не исключены технологические ошибки...

Самый большой владелец люков в городе – RIgas udens: около 35 тысяч канализационных колодцев, около 85% от всех.

- У них есть программа по замене люков, - продолжает г-н Звирбулис. – Каждый год определенное количество заменяют. Деньги немалые, а ведомство тоже «не в шоколаде». Количество потребителей (жителей) уменьшается, возможностей для инвестиций от этого больше не становится…

Словом, все возвращается на круги своя. Коммуникационные тоннели строить – не по карману, приводить люки на колодцах в соответствие норме – дорого.

Остается во всем винить тяжелое наследие – советские времена и царские, да стричь новые налоги – за техосмотр автомобилей, за воду, канализацию, электричество, газоснабжение... Деньги же нужно откуда-то брать. А заняться реальными инвестициями, созданием новых рабочих мест у власти руки не доходят. Вот уже почти 35 лет – с 1991-го...

кстати

* На Западе появились люки из полимерного бетона, проводятся эксперименты и с пластиком, который выдерживает вес 40-тонного грузовика.

* Самый необычный материал, который использовался в Риге для люка, – стекло. Его установили во время фестиваля «Сияй, Рига!». Но потом демонтировали.

* Люки с интересным дизайном можно увидеть в Старой Риге. На Домской площади есть люк, на котором написано, что исторический центр Риги внесен в список памятников культурного наследия. А на улице Екаба есть люки с изображением башен и ключей от города. Они были установлены в честь 800–летия Риги...

Илья ДИМЕНШТЕЙН