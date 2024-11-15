Не доставляют заказы и не возвращают деньги: начат процесс неплатежеспособности интернет-магазина

Некоторые из жалоб были частично удовлетворены при посредничестве PTAC.

5 ноября Реестр предприятий зарегистрировал начало процесса неплатежеспособности компании.

PTAC рекомендует пострадавшим потребителям обратиться к администратору процесса неплатежеспособности Айварсу Салмгриезису. Последний день подачи заявления кредиторами — 5 декабря.

Согласно данным Lursoft, компания prof.lv зарегистрирована в 2010 году. За прошлый год она не представила годовой отчет, однако её оборот в 2022 году составил 24,6 млн евро, а прибыль — 20 тысяч евро. В компании работало 68 человек.

По состоянию на 12 ноября задолженность компании по налогам составляла 579,7 тысяч евро.

Истинным бенефициаром предприятия является Мартиньш Озолиньш, который полностью стал владельцем компании 20 июля 2024 года.