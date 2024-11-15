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Не доставляют заказы и не возвращают деньги: начат процесс неплатежеспособности интернет-магазина

Редакция PRESS 15 ноября, 2024 14:56

Бизнес 0 комментариев

С 26 сентября по 6 ноября Центр защиты прав потребителей (PTAC) предоставил 48 консультаций и получил около 20 жалоб от покупателей, которые заявили, что интернет-магазин www.prof.lv не доставил заказанные товары и не вернул деньги. Об этом сообщает PTAC.

Некоторые из жалоб были частично удовлетворены при посредничестве PTAC.

5 ноября Реестр предприятий зарегистрировал начало процесса неплатежеспособности компании.

PTAC рекомендует пострадавшим потребителям обратиться к администратору процесса неплатежеспособности Айварсу Салмгриезису. Последний день подачи заявления кредиторами — 5 декабря.

Согласно данным Lursoft, компания prof.lv зарегистрирована в 2010 году. За прошлый год она не представила годовой отчет, однако её оборот в 2022 году составил 24,6 млн евро, а прибыль — 20 тысяч евро. В компании работало 68 человек.

По состоянию на 12 ноября задолженность компании по налогам составляла 579,7 тысяч евро.

Истинным бенефициаром предприятия является Мартиньш Озолиньш, который полностью стал владельцем компании 20 июля 2024 года.

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Бизнес 17:36

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При единственном государственном языке в Латвии - латышском - русский мат как-то незаметно выпал из правового поля. Им активно пользуются, но нецензурными эти слова не считаются. "Рассматривая дела своих подзащитных, в Объединении юристов Латвии заметили этот казус уже несколько лет назад, и сразу же  обратились за справкой в Госагентство латышского языка", - рассказал   председатель правления этой общественной организации  Рихард Бунка.  И поделился  одной любопытной историей  из практики юристов.

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