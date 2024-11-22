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Не будут они учить латышский и платить налоги, а вот нам придётся в Риге потесниться: Янис Букумс о мигрантах

Редакция PRESS 22 ноября, 2024 09:45

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«Неужели кто-то всерьез думает, что эти люди будут потенциальными налогоплательщиками? Что они приезжают к нам из Швеции и Германии, чтобы не там работать за 4 000 евро, а здесь за 600 или 800 евро и исправно платить налоги? Неужели кто-то в это верит? Ну, бросьте!» - заявил Янис Букумс, рок-музыкант и президент Латвийской ассоциации рок-музыки на канале TV24.

Видя бродящих по улицам мужчин в тюрбанах или пьяных иностранных рабочих, музыкант убежден, что не они будут учить латышский язык и платить налоги государству, пишет "Неаткарига".

«С самого начала нужно выяснить, откуда они берутся, кто они и сколько их, нужно выявить проблему, но никто ничего не делает! Помните! В 2027 году будет швах, потому что любая этническая группа, которая достигает 3000 с лишним человек на определенной территории, становится самодостаточной. У них есть свой религиозный лидер и все остальное. Не будет никакой интеграции, никакого изучения языков! В 2027 году нам придется создавать клубы в центре Риги, где мы сможем тихо петь песни: «Aiz jūriņas zili dūmi», - говорит Букумс.

Нам говорят, что приедут нейрохирурги, высококлассные специалисты, которые сразу будут платить налоги. Хватит нести чушь! Я вижу в центре Риги сорокалетних мужчин в тюрбанах, подвыпивших молдавских строителей, которые ходят толпами с сумками в руках, пытаясь купить самый дешевый пивасик в магазине. Ну, хорош!"

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