Не будут они учить латышский и платить налоги, а вот нам придётся в Риге потесниться: Янис Букумс о мигрантах

Видя бродящих по улицам мужчин в тюрбанах или пьяных иностранных рабочих, музыкант убежден, что не они будут учить латышский язык и платить налоги государству, пишет "Неаткарига".

«С самого начала нужно выяснить, откуда они берутся, кто они и сколько их, нужно выявить проблему, но никто ничего не делает! Помните! В 2027 году будет швах, потому что любая этническая группа, которая достигает 3000 с лишним человек на определенной территории, становится самодостаточной. У них есть свой религиозный лидер и все остальное. Не будет никакой интеграции, никакого изучения языков! В 2027 году нам придется создавать клубы в центре Риги, где мы сможем тихо петь песни: «Aiz jūriņas zili dūmi», - говорит Букумс.

Нам говорят, что приедут нейрохирурги, высококлассные специалисты, которые сразу будут платить налоги. Хватит нести чушь! Я вижу в центре Риги сорокалетних мужчин в тюрбанах, подвыпивших молдавских строителей, которые ходят толпами с сумками в руках, пытаясь купить самый дешевый пивасик в магазине. Ну, хорош!"