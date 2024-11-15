По мнению Дзанушканса, на свободном рынке должна существовать конкуренция. Однако в случае с гречкой все крупные сети держат одну и ту же завышенную цену.

«Если один магазин ставит наценку 300%, то в другом она должна быть хотя бы 100%, но этого не происходит», — отметил адвокат. Он предполагает, что это может быть признаком сговора между торговыми сетями, пишет портал Grani.



Куда смотрит Совет по конкуренции?

Дзанушканс призвал министра экономики Виктора Валайниса активнее использовать возможности Совета по конкуренции, который уже успешно расследовал картельные сговоры в строительной отрасли. Адвокат считает, что сейчас Совету по конкуренции нужно провести расследование и на рынке продуктов питания.

«Если у нас свободный рынок, то как может быть, что цена на один и тот же товар везде одинаково завышена? Это требует объяснений», — подчеркнул он.

Как реагирует Министерство экономики?

Напомним: Министерство экономики уже работает над изменениями в законодательстве, чтобы устранить нечестные практики на рынке. В частности, планируется запретить разное ценообразование для местных и иностранных продуктов. Это поможет сделать рынок более справедливым и конкурентным.

Министр Валайнис предложил несколько мер по снижению цен на продукты:

1. Введение максимальной наценки на основные продукты.

2. Установление минимальных цен на определённые категории товаров.

3. Создание цифрового инструмента для сравнения цен.

4. Запрет на уничтожение непроданных продуктов, чтобы их можно было жертвовать или продавать по сниженной цене.

5. Ограничение длительных скидок, чтобы стабилизировать цены.

Министерство также работает над тем, чтобы увеличить долю местных товаров в магазинах и улучшить условия для латвийских производителей.

Если расследование подтвердит подозрения о сговоре, это может серьёзно повлиять на рынок и заставить магазины пересмотреть свои наценки. В противном случае, как отметил Дзанушканс, потребители продолжат переплачивать, не имея возможности понять, почему же цены в латвийских магазинах так высоки.