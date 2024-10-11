Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 11. Октября Завтра: Monta, Silva, Tince

НАТО объявило о начале ежегодных ядерных учений в Европе

© Deutsche Welle 11 октября, 2024 08:14

Важно 0 комментариев

В ходе учений Steadfast Noon отрабатывается доставка ядерного оружия США из подземных хранилищ к самолетам и его установка. Маневры пройдут над Северным морем - в пространстве Великобритании, Бельгии и Нидерландов.

Ежегодные учения НАТО по защите территории альянса от нападения с использованием ядерного оружия под названием Steadfast Noon ("Стойкий полдень") начнутся 14 октября. Об этом в четверг, 10 октября, сообщил в Лондоне генсек НАТО Марк Рютте.

Он указал, что в текущем году в учениях будут задействованы более 60 самолетов. Маневры пройдут над акваторией Северного моря - в воздушном пространстве Великобритании, Бельгии и Нидерландов.

"В нестабильном мире крайне важно, чтобы мы проверяли и укрепляли нашу оборону, чтобы противники знали, что НАТО готова и способна ответить на любую угрозу", - пояснил Рютте. В Североатлантическом альянсе подчеркивают, что учения Steadfast Noon не являются реакцией на агрессивную войну России против Украины, указывает агентство dpa.

Учения проводятся без настоящего ядерного оружия

Подробностей относительно сценария маневров к моменту публикации не сообщалось. По данным военных экспертов, в ходе этих ежегодных учений отрабатывается безопасная доставка ядерного оружия США из подземных  хранилищ к самолетам и его установка на их днища. Учебные полеты, однако, проводятся без использования настоящего оружия, уточняет dpa.

Программа НАТО по совместному использованию ядерного оружия предусматривает, что американское ядерное оружие, размещенное в Европе, в чрезвычайных ситуациях может быть сброшено на объекты противника с самолетов стран-партнеров. По официально неподтвержденной информации, оно хранится на севере Италии, в Турции, Бельгии, Нидерландах, а также на базе Бюхель в германской федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Очередной любопытный тендер: Рижская дума хочет нанять фотографов за 30 000 евро

Важно 08:19

Важно 0 комментариев

Центральная администрация Рижского столичного самоуправления объявила тендер на  "Фотографирование и сопутствующие услуги". И готова заплатить за хорошие снимки мэра и его приближенных аж 30 000 евро (+PVN) из денег налогоплательщиков, сообщает pietiek.com.

Центральная администрация Рижского столичного самоуправления объявила тендер на  "Фотографирование и сопутствующие услуги". И готова заплатить за хорошие снимки мэра и его приближенных аж 30 000 евро (+PVN) из денег налогоплательщиков, сообщает pietiek.com.

Читать
Загрузка

В Рижской думе решились на снос еще одного памятника: Барклая де Толли снимут с постамента

Новости Латвии 08:18

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг, 10 октября, Комиссия по финансам и управлению Рижской думы поддержала демонтаж и перенос памятника российскому полководцу Михаила Барклаю де Толли в парке Эспланады.

В четверг, 10 октября, Комиссия по финансам и управлению Рижской думы поддержала демонтаж и перенос памятника российскому полководцу Михаила Барклаю де Толли в парке Эспланады.

Читать

Рвота и понос! В рижской школе неизвестной инфекцией заразилось уже 90 человек: взрослые и дети

Важно 08:07

Важно 0 комментариев

В связи с заболеванием в Рижской вальдорфской школе зарегистрировано более 90 инфицированных, среди них как взрослые, так и дети, сообщили агентству LETA в Центре по контролю заболеваний (SPKC).

В связи с заболеванием в Рижской вальдорфской школе зарегистрировано более 90 инфицированных, среди них как взрослые, так и дети, сообщили агентству LETA в Центре по контролю заболеваний (SPKC).

Читать

Шокирующая вспышка насилия: в центре Вильнюса ранены двое полицейских и один человек убит

Мир 08:01

Мир 0 комментариев

В четверг в центре Вильнюса, недалеко от площади Лукишкес, произошла стрельба, в результате которой был застрелен адвокат, а также ранены двое полицейских.

В четверг в центре Вильнюса, недалеко от площади Лукишкес, произошла стрельба, в результате которой был застрелен адвокат, а также ранены двое полицейских.

Читать

Лиепайчанин о парковке у супермаркета: заехал, зарегистрировался — штраф!

Важно 07:56

Важно 0 комментариев

О драматичной ситуации рассказал наш читатель из Лиепаи: Юрий с женой - инвалидом 3-й группы - припарковался на парковке Cityparks у торгового центра Baata. Вышли из машины – пошли в торговый центр, сразу же зарегистрировали авто. Вышли из магазина раньше отведенного им регистратором времени, но на лобовом стекле бумажка от руки написанная – штраф на 30 евро. И "дворник" при это сломан.

О драматичной ситуации рассказал наш читатель из Лиепаи: Юрий с женой - инвалидом 3-й группы - припарковался на парковке Cityparks у торгового центра Baata. Вышли из машины – пошли в торговый центр, сразу же зарегистрировали авто. Вышли из магазина раньше отведенного им регистратором времени, но на лобовом стекле бумажка от руки написанная – штраф на 30 евро. И "дворник" при это сломан.

Читать

Жуткая авария у Кекавы: прямо на дороге перевернулась фура (ВИДЕО)

Важно 07:46

Важно 0 комментариев

Очевидцы сообщают, что у ротационного круга возле Кекавы произошла серьезная авария - столкнулись легковая машина и грузовик.

Очевидцы сообщают, что у ротационного круга возле Кекавы произошла серьезная авария - столкнулись легковая машина и грузовик.

Читать