Наступают холода: Рижский приют просит пожертвовать теплую одежду и зимнюю обувь для бездомных

В мужском отделении рижского приюта в настоящее время проживает в среднем 100 человек. Около 170 человек в месяц принимают душ в дневном центре, из них 49 нуждаются в полной смене одежды. Для этого необходимы нижнее белье, куртки, джемперы, носки, перчатки, шапки, шарфы, теплая верхняя одежда и зимняя обувь.

Мужскую одежду и обувь можно приносить в Рижский приют по адресу Латгалес, 208 в любое время суток, а в Рижский дневной центр для бездомных и малообеспеченных людей по адресу Католю, 57 — ежедневно с 9 утра до 5 вечера. Пожертвование можно оставить и возле приюта, предупредив об этом сотрудников приюта.

Рижский приют приглашает сообщать как о местах скопления бездомных, так и о людях, которые ночью живут в неприспособленных условиях — на улице, в садовых домиках, сараях, заброшенных зданиях и т.д.