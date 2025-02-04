Настало время вернуться с «удаленки»: Ринкевич резко высказался о работе чиновников

По словам Ринкевича, сейчас ситуация в стране критическая из-за низкого доверия общества к государственной власти. Доверие можно создать целенаправленными шагами, считает президент.

Президент сказал, что комиссии Сейма зачастую работают в частично удаленном режиме. "На мой взгляд, настало последнее время и Сейму, чтобы подать пример, и всему госуправлению перейти на очную работу", - сказал Ринкевич.

Глава государства надеется, что это произойдет. Он отметил, что недопустимы никакие оправдания в связи с тем, что у кого-то нет времени приехать на работу. Общество видит, как работают госуправление и депутаты Сейма, и имеет право требовать, чтобы разговоры велись очно, а не через компьютер, подчеркнул президент.

Спикер Сейма согласилась, что общество обсуждает организацию работы парламента и внутреннее сотрудничество. По мнению Миерини, тут необходима дискуссия в Сейме, поэтому она предложит организовать на следующей неделе встречу с председателями парламентских фракций, чтобы обсудить упомянутые вопросы.

Миериня обратится к депутатам с призывом "думать и действовать государственно, а не только на уровне партий", чтобы "хоть немного" восстановить доверие к работе Сейма.