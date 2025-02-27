Напавший на юношу с украинским флагом Лазарев сам пришёл и сдался полиции

Как сообщили агентству LETA в Государственной полиции, в настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Ранее сообщалось, что Валерий Лазарев скрылся от наказания и был объявлен в розыск. Появились даже предположения, что он уже находится в России.

Напомним, в мае 2022 года от памятника Свободы до Парка Победы прошел марш «За освобождение от советского наследия», в котором участвовал молодой человек с украинским флагом на плечах. Валерий Лазарев, проходивший мимо, набросился на юношу, ударил его ногой и убежал. Нападавший спрятался на чердаке за дымоходом дома, где его и обнаружила полиция. В июне 2023 года Рижский городской суд приговорил Лазарева к двум годам лишения свободы условно, а в апреле 2024 года Курземский областной суд приговорил его к реальному сроку заключения.

В августе прошлого года Лазарев обратился в суд с просьбой отложить исполнение приговора. Полиция получила решение суда об исполнении наказания в виде лишения свободы, но исполнить приговор не удалось, так как местонахождение Лазарева было неизвестно, о чем полиция письменно уведомила суд. 25 февраля было принято решение объявить его в розск.