Напасть: на Латвию обрушилась волна специфической пневмонии (ВИДЕО)

Лечение этой болезни во многих случаях требует кислорода и специфических антибиотиков, поэтому пациентов приходится госпитализировать.

Самолечение при этом заболевании кране опасно, предупреждают врачи-пульмонологи. Бактерия не поддается привычным нам препаратам - пенициллину, амоксициллину...

Обнаружить бактерию микоплазмы в больнице можно за несколько часов, но восстановление пациентов проходит медленно. Сейчас одна заболевшая микоплазменной пневмонией женщина лечится в Центре туберкулеза и болезней легких в отделении реанимации.

По мнению специалистов, во время пандемии инфекционные заболевания сдерживались ограничениями, однако теперь они более агрессивно наверстывают упущенное. Это характерно не только для Латвии - для всего мира.

Как уже сообщал press.lv, по статистике семейных врачей, около 30% всех обращений пациентов сейчас связаны с заболеваниями верхних и глубоких дыхательных путей.

Врачи-пульмонологи в этом сезоне наблюдают особенно тяжелые случаи воспаления легких, вызванные бактерией, ранее характерной в основном для детей, - микоплазмой.

Симптомы микоплазменной пневмонии - кашель, одышка и высокая температура. Болезнь проходит достаточно тяжело, сообщили в Центре легочных заболеваний и торакальной хирургии PSKUS...