Нам следует учиться у Украины: Ринкевич на параде говорил о коллективной ответственности

Президент выразил уверенность, что наши предки, пожертвовавшие ради Латвии своими жизнями, были бы рады нашей радости, красно-бело-красному флагу, который гордо развевается над Латвией - свободной, независимой и сильной Латвией.

Обращаясь к солдатам, земессаргам и яунсаргам, Ринкевич напомнил, что завтра исполняется 1000 дней со дня полномасштабного вторжения России в Украину. Украина борется, и ей необходимо продолжать помогать.

Ринкевич подчеркнул, что нам следует учиться у Украины, и призвал делать это уже сейчас, потому что мы должны быть готовы защищать свою страну сегодня, завтра, всегда.

По словам президента, в мирное время есть возможность учиться и совершенствоваться, признавать свои ошибки, исправлять их, а также учиться на своем хорошем и негативном опыте. Кроме того, в мирное время можно готовиться к любому повороту событий и учиться вместе с союзниками по НАТО беречь свою землю и свой народ и противостоять врагу.

Обращаясь к военнослужащим сил союзников, Ринкевич поблагодарил их за их вклад в общую безопасность.

"Безопасная Латвия означает безопасную Европу и сильное НАТО. Безопасность нашей страны - это не только национальный вопрос - это важная часть безопасности и стабильности всего альянса", - сказал Ринкевич.

В обращении к пограничникам президент отметил, что угрозы и вызовы безопасности на восточной границе Латвии требуют бдительности и готовности, поэтому нельзя расслабляться ни на учениях, ни при выполнении обязанностей.

"Наша обязанность - укреплять внешнюю и внутреннюю безопасность нашей страны. Мы должны быть готовы ответить на любую неожиданность", - отметил Ринкевич.

Обращаясь к спасателям, пожарным и полицейским, президент сказал: "Каждому из нас есть что охранять, и нам всем вместе надо охранять свободу, независимость нашей страны и нашу землю, но в особенности людей Латвии. И мы это делаем. Потому что вместе мы - сила".