Кладём деньги на бочку и говорим что нам нужно: политолог Кудорс о подходе к Трампу

«Начнем с позитива: политика США в отношении Ирана, который поддерживает терроризм, станет более жесткой. Также более жесткий курс ожидается в отношении коммунистического Китая, представляющего угрозу для Тайваня. Мне не нравится, что Трампа и Харрис изображают исключительно в черно-белых тонах. На самом деле картина гораздо более многогранная», — отметил политолог Андис Кудорс в специальном выпуске телеканала TV24, посвященном президентским выборам в США.

Он также считает, что Камала Харрис недостаточно сильная личность, чтобы управлять страной в условиях турбулентности, особенно учитывая важнейшую военную и экономическую роль США в мире.

Что может волновать жителей стран? Один из ключевых вопросов — единство НАТО.

«Активное присутствие США в военно-стратегическом плане — это почти вопрос жизни и смерти. Я повторю то, что говорил в 2016 году, когда Трамп был избран: что нам делать сейчас? Латвийским дипломатам следует активнее лоббировать наши интересы!» — подчеркивает Кудорс.

Он также советует учиться у Польши: поляки прямо заявили о своем желании разместить военную базу США на своей территории, предложив оплатить и построить её за свой счет. «Такой подход импонирует Трампу: когда за оборону готовы платить сами. Считаю, что латвийские дипломаты, особенно в США, обладают высоким уровнем профессионализма. Просто так послом Латвии в Вашингтоне не становятся!» — добавил Кудорс.

Как сообщалось ранее, ожидаемые «тарифные войны» с Европой, Китаем и другими регионами после избрания Дональда Трампа могут оказать значительное влияние на экономику Латвии.