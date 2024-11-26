Наказание в два раза суровее: штраф за уклонение от обязательной службы в армии увеличен

До сих пор за неявку на прохождение медицинской комиссии для Службы гособороны полагалось административное наказание — предупреждение или денежный штраф в размере до 350 евро. Но с 10 декабря в силу вступают новые законодательные поправки — и они предусматривают увеличение штрафа до 750 евро. К тому же, штраф, согласно новому регулированию, может быть наложен и в том случае, если молодой человек явился на проверку здоровья, но не стал проходить ее до конца.

Службу гособороны можно отложить на более поздний срок, но призывник должен ее пройти не позже 26-летнего возраста. Отсрочка возможна только по важной причине, например, если призывник получает стипендию в вузе, является участником государственной сборной по какому-либо виду спорта, находится в отпуске по уходу за ребенком или по другим важным семейным обстоятельствам.

Принятое решение можно оспорить в Комиссии по контролю за призывом Службы гособороны или в административном суде. Гражданин, который не может нести воинскую службу по религиозным или философским убеждениям, может подать заявку на прохождение альтернативной службы.