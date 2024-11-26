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Наказание в два раза суровее: штраф за уклонение от обязательной службы в армии увеличен

© Lsm.lv 26 ноября, 2024 17:18

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Фото LETA

С 10 декабря ужесточится наказание за игнорирование повестки на прохождение Службы гособороны — размер штрафа вырастет с нынешних 350 евро до 750 евро, сообщает Latvijas Radio.

До сих пор за неявку на прохождение медицинской комиссии для Службы гособороны полагалось административное наказание — предупреждение или денежный штраф в размере до 350 евро. Но с 10 декабря в силу вступают новые законодательные поправки — и они предусматривают увеличение штрафа до 750 евро. К тому же, штраф, согласно новому регулированию, может быть наложен и в том случае, если молодой человек явился на проверку здоровья, но не стал проходить ее до конца.

Службу гособороны можно отложить на более поздний срок, но призывник должен ее пройти не позже 26-летнего возраста. Отсрочка возможна только по важной причине, например, если призывник получает стипендию в вузе, является участником государственной сборной по какому-либо виду спорта, находится в отпуске по уходу за ребенком или по другим важным семейным обстоятельствам.

Принятое решение можно оспорить в Комиссии по контролю за призывом Службы гособороны или в административном суде. Гражданин, который не может нести воинскую службу по религиозным или философским убеждениям, может подать заявку на прохождение альтернативной службы.

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ISW: российские войска наступают в Донецкой области

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В программе TV24 “Dienas personība" начальник Государственной полиции Армандс Рукс рассказал о новой инициативе – ввести идентификационные номера на форме полицейских. Такой подход позволит идентифицировать сотрудников полиции, одновременно защищая их личную конфиденциальность и безопасность, особенно в свете растущей ненависти к сотрудникам правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей.

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Выбор редакции 20:31

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Важно 20:19

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«Большая семерка» осудила ядерную риторику РФ как безответственную

Важно 20:12

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Статьи противоречат друг другу? Суд Сатверсме рассмотрит вопрос о языках нацменьшинств

Новости Латвии 20:03

Новости Латвии 0 комментариев

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В Латвии начнется производство боеприпасов: на строительство военного завода выделен 41 миллион евро

Новости Латвии 18:49

Новости Латвии 0 комментариев

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