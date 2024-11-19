Найдена латвийская компания, где никто не получает меньше 1400 в месяц

Отвечая на вопрос, не хотел бы он вернуться в кресло председателя Латвийской федерации хоккея, Липман сказал, что у него много работы в Grindex.

"Я хочу, чтобы компания развивалась. Я хочу, чтобы люди, которые работают на меня, были довольны условиями труда и зарплатой. Мы только что приняли решение, что с ноября никто не будет получать меньше 1400 евро в месяц».

Липпманн также рассказал, что оборот компании с 14 миллионов евро в год вырос до 300 миллионов евро.

Он не намерен останавливаться на достигнутом. Липман изучает возможность купить еще один завод за рубежом, который поможет удовлетворить будущие потребности компании.