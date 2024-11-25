Надо выйти! В Риге станет больше остановок, где автобусы останавливаются только по просьбе пассажира

Всего система "остановка по требованию" теперь будет действовать на более чем 400 остановках.

Новая схема будет внедрена на маршрутах № 2, 3, 13, 15, 18, 22, 24, 30, 31, 36, 38, 39, 51, 56 и 58.

С 19 октября такая система уже функционирует на маршрутах № 4, 7, 10, 11, 12, 16, 23, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 43, 47, 50, 54, 55, 57 и 60.

На этих остановках водитель останавливается только в случае, если пассажир заранее проявил желание выйти, нажав кнопку открытия двери. Если же пассажир ожидает транспорт на остановке, он должен находиться в видимом месте рядом со знаком остановки.

Новые остановки по требованию обозначены специальным указателем — иконкой поднятой руки на зеленом фоне, которая размещена на столбе остановки над расписанием движения. На остальных остановках, где таких указателей нет, правила движения прежние. Этот знак также отображается в расписаниях, на информационных экранах в общественном транспорте, а также на сайте Rīgas satiksme. Дополнительно информация об "остановке по требованию" озвучивается в аудиообъявлениях в салоне транспорта.