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«Надо уметь так прозёвывать»: почему экономика Латвии отстает от соседей — мнение эксперта (1)

© Lsm.lv 29 сентября, 2024 14:45

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И Литва, и Эстония обгоняют Латвию по темпам экономического развития. Однако бывший директор Латвийского агентства инвестиций и развития Андрис Озолс считает, что росту соседей нужно радоваться — ведь тогда и наша экономика автоматически тянется за ними. В то же время в интервью LSM+ он признал: отставание происходит из-за системных ошибок.

Озолс отметил, что ситуацию в целом нельзя назвать однозначно плохой. Латвия входит в «клуб богатых стран» — Организацию экономического сотрудничества и развития, а у каждого среднестатистического латвийца есть все необходимое. И обстоятельства в любом случае вынудят Латвию улучшиться.

«Но мы постоянно умалчиваем проколы. (..) И количество совершенных ошибок у нас больше одной», - признал Озолс, комментируя причины отставания Латвии от других стран Балтии.

Например, говорит он, Литва смогла стать центром финансовых услуг, благодаря чему у соседей базируются такие банки, как Barclays и Revolut. Причина — они пришли туда, где все можно было сделать быстро.

«Я не нахожу одной ключевой ошибки. Это отношение. Системное. Например, в свое время Netflix хотел снимать сериал в Латвии, но из-за наших ошибок принял решение снимать его в Эстонии. Мы прозевали этот сериал не за одну минуту. Надо уметь так прозевывать! Уметь так игнорировать сигналы», - считает Озолс.

По его мнению, проблема заключается в том, что все движется самотеком — и это обуславливает отставание от соседей: «Но чем больше они развиваются, тем больше выступают локомотивом. У них появится новый завод — будет и у нас. Вырастут зарплаты — вырастут и у нас, никуда не денемся. Потому что иностранные инвесторы рассматривают нас как единый регион. У нас есть перспективы, но вот работа над качественным обслуживанием этих потенциальных инвесторов оставляет желать лучшего. Если мы будем считать, что как на новогодней елочке — каждая лампочка горит отдельно, ничего не получится. Экономическая составляющая должна быть приоритетом правительства. Это декларируется, но по сути, к сожалению, это не так».

При этом, считает Озолс, латвийские политики не хотят этого понимать. В качестве примера он привел бывшего главу правительства Кришьяниса Кариньша: «Кариньш как человек очень поверхностный. При успехе он умел создавать четкий пиар, мол, это мое правительство сделало. При проколе — виноват только министр. И это сказывалось на командном духе. Вернее, на его отсутствии. (..)

Управлять Кабинетом министров — это же не только голоса завоевывать, надеясь, что тебя переизберут.

Ты должен выполнить свою работу, а не только отметиться. У Кариньша определенно есть моральные принципы, но такая ценность, как сделать достойно работу — определенно отсутствует. Если бы он действительно хорошо работал, его бы все уважали, то даже полеты ему бы спустили с рук. Но когда ты всех используешь как ступеньки — то полетал и хватит, теперь пешком будешь ходить», - заявил Озолс.

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