Над Балтийским морем в пятницу и субботу идентифицированы шесть российских самолетов

Размещенные в Латвии немецкие истребители совершили вылет, в ходе которого нарушителей предупредили и сопроводили.

Транспондер - это приемник сигналов, который автоматически отвечает на принятый сигнал, транслируя дополнительную информацию.

Уже сообщалось, что в нынешнем году до конца августа констатировано 109 случаев появления российских военных самолетов над Балтийским морем у внешней границы латвийских территориальных вод.

За весь прошлый год было констатировано 159 таких случаев.