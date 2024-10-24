Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 24. Октября Завтра: Modrite, Mudrite, Renate

«На Западе царит тревога»: как пропагандисты должны рассказывать россиянам про саммит БРИКС в Казани

© Meduza.io 24 октября, 2024 18:18

Важно 0 комментариев

«Владимир Путин — «неформальный лидер мирового большинства»; «элиты западных стран «в панике»; «а в целом на Западе царит тревога». Это тезисы из методички, составленной в администрации президента (АП) РФ для государственных и лояльных власти медиа. В ней рассказано, как пропагандисты должны освещать саммит БРИКС, пишет «Медуза» со ссылкой на имеющейся в ее распоряжении документ.

Событие в Казани стало крупнейшей встречей мировых лидеров в России после начала войны. Саммит открылся 22 октября и продлится до 24 октября.

Пропагандистам рекомендуют сообщать, что к саммиту «приковано внимание всего мира» (перед форумом в самых популярных мировых СМИ действительно вышло несколько публикаций о том, чего ждать от саммита). И подчеркнуть, что казанский форум якобы доказывает, что «попытки изоляции» России после начала войны «провалились»:

СМИ по всему миру сходятся в оценках влияния Владимира Путина на мировые процессы. Он играет в них ведущую роль и определяет перспективы совместного развития, которые принесут России и миллиардам людей по всему миру взаимную выгоду.

В тексте уточняется, что, пока Путин «устанавливает стратегические связи, которые не ограничиваются одним направлением», Запад «довольствуется мимолетными союзами» и «предает вчерашних друзей» (примеры мимолетных союзов и предательств в методичке не приведены).

Отдельное внимание в документе уделено «платежной системе на площадке БРИКС». Россия предлагает ввести между странами объединения систему расчетов Brics Bridge, которую смогут использовать только центробанки государств, входящих в БРИКС (в первую очередь это нужно для обхода санкций). В тексте, подготовленном в АП, говорится, что эта инновация нанесет «урон доминированию США, сместив доллар с лидирующих позиций». При этом даже российские экономисты признают, что как минимум в ближайшее время сделать это не удастся.

Провластные СМИ и телеграм-каналы освещают форум в формулировках, совпадающих с тезисами АП. Например, пишкт, что в Европе уже «испугались» новой платежной системы, что «западная пресса растерялась» от саммита, а Путин «ставит на БРИКС и выигрывает».

Отдельно пропагандисты указывают на якобы грядущее масштабное расширение БРИКС. Однако как минимум некоторые страны — основатели организации, видимо, выступают против этого. Как сообщал Bloomberg со ссылкой на чиновников из Индии, Бразилии и ЮАР, эти государства (а также ОАЭ) не хотят, чтобы ассоциация воспринималась в мире как «антизападный фронт», ведь сами они активно взаимодействуют со странами Запада. МИД Индии, впрочем, официально опроверг, что страна выступает против расширения БРИКС.

На этом рекомендации, касающиеся саммита БРИКС, в тексте заканчиваются — но там указаны еще несколько тезисов по поводу других тем. Например, пропагандисты должны рассказать своей аудитории, что россияне стали предпочитать отечественные продукты зарубежным (как это «предпочтение» связано с войной и санкциями, умалчивается). А также о том, что на выборах президента США якобы готовятся фальсификации в пользу Камалы Харрис. В методичке АП утверждается, что действующие власти страны планируют масштабные вбросы — и для этого «внедряют» в списки избирателей мигрантов и уже умерших людей.

Впрочем, это совсем не новый прием — о фальсификациях с участием «умерших американцев» пропаганда рассказывала и четыре года назад, когда президентом стал Джо Байден. Тогда о махинациях в пользу Байдена заявлял и Дональд Трамп. После голосования он требовал от своих сотрудников публичных заявлений о вбросах и говорил, что не важно, насколько они обоснованны. Впрочем, штаб Трампа проиграл абсолютное большинство исков, которые подавал в суды; в том числе те, которые рассматривали судьи, назначенные самим Трампом. Перед выборами президента США, намеченными на ноябрь 2024 года, Трамп снова «предупреждает» о фальсификациях — причем еще чаще, чем делал это четыре года назад.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Каким будет уровень радиации в Латвии, если в Украине взорвется атомная электростанция? Отвечает эксперт

Важно 18:47

Важно 0 комментариев

Если бы в Украине случился ядерный удар или атака на ее Запорожскую АЭС, то уровень радиации в Латвии все равно был бы низким, поэтому нашим жителям в таком случае не следует обращаться в убежища - так считает Даце Шатровска, директор Центр радиационной безопасности Государственной службы окружающей среды, в беседе с Латвийским радио.

Если бы в Украине случился ядерный удар или атака на ее Запорожскую АЭС, то уровень радиации в Латвии все равно был бы низким, поэтому нашим жителям в таком случае не следует обращаться в убежища - так считает Даце Шатровска, директор Центр радиационной безопасности Государственной службы окружающей среды, в беседе с Латвийским радио.

Читать
Загрузка

Население Латвии сократится почти на полмиллиона человек: прогноз Eurostat на следующие полвека

Новости Латвии 18:39

Новости Латвии 0 комментариев

По прогнозам статистического бюро Европейского союза (ЕС) "Eurostat", население Латвии продолжит сокращаться и в период с 2022 по 2070 год уменьшится на треть или до 1,3 миллиона человек, говорится в информационном докладе о демографической ситуации в стране, подготовленном Министерством благосостояния.

По прогнозам статистического бюро Европейского союза (ЕС) "Eurostat", население Латвии продолжит сокращаться и в период с 2022 по 2070 год уменьшится на треть или до 1,3 миллиона человек, говорится в информационном докладе о демографической ситуации в стране, подготовленном Министерством благосостояния.

Читать

Не ходите в Турцию гулять! МИД Латвии предупреждает: туристы могут оказаться в опасности

Мир 18:35

Мир 0 комментариев

После вчерашнего теракта, произошедшего на аэрокосмическом предприятии TUSAŞ (Turkish Aerospace Industries, TAI), власти Турции ввели «оранжевый» уровень тревоги во всех аэропортах страны. Министерство иностранных дел Латвии (МИД) настоятельно рекомендует гражданам воздержаться  от путешествий в этом направлении. Вооруженное нападение на штаб-квартиру TAI в Анкаре произошло 23 октября. Глава Министерства внутренних дел страны Али Ерликая сообщил о гибели пяти человек, 22 человека получили ранения.

После вчерашнего теракта, произошедшего на аэрокосмическом предприятии TUSAŞ (Turkish Aerospace Industries, TAI), власти Турции ввели «оранжевый» уровень тревоги во всех аэропортах страны. Министерство иностранных дел Латвии (МИД) настоятельно рекомендует гражданам воздержаться  от путешествий в этом направлении. Вооруженное нападение на штаб-квартиру TAI в Анкаре произошло 23 октября. Глава Министерства внутренних дел страны Али Ерликая сообщил о гибели пяти человек, 22 человека получили ранения.

Читать

Не вышла, потому что мы говорили на русском? Как поездка за бургерами обернулась разочарованием в местном сервисе

Важно 18:29

Важно 0 комментариев

В группе "Kur paēst?/Где поесть?" на Facebook анонимный участник рассказал неприятную историю. Семья с детьми в девятом часу вечера проезжала мимо торгового центра Saga и решила заехать за бургерами. Ресторан Street Burgers должен был работать до 21.00. Но обслуживать покупателей никто не вышел...

В группе "Kur paēst?/Где поесть?" на Facebook анонимный участник рассказал неприятную историю. Семья с детьми в девятом часу вечера проезжала мимо торгового центра Saga и решила заехать за бургерами. Ресторан Street Burgers должен был работать до 21.00. Но обслуживать покупателей никто не вышел...

Читать

Танком давили и из пушек стреляли: на границе «зубы дракона» проверили на прочность (ВИДЕО)

Важно 18:19

Важно 0 комментариев

Национальные вооруженные силы устроили заграждениям у восточной границы, призванным в случае вторжения помешать вражеской военной технике, тест на эффективность. На бетонные блоки типа лего напали стрелки, на «зубы дракона», а также на противотанковые «ежи» наезжал танк Т-55, сообщает Латвийское телевидение.  

Национальные вооруженные силы устроили заграждениям у восточной границы, призванным в случае вторжения помешать вражеской военной технике, тест на эффективность. На бетонные блоки типа лего напали стрелки, на «зубы дракона», а также на противотанковые «ежи» наезжал танк Т-55, сообщает Латвийское телевидение.  

Читать

В Москве будут переименовывать улицы и объекты, связанные со странами Балтии

Мир 18:11

Мир 0 комментариев

Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и помощник Путина Владимир Мединский планируют переименовать улицы Москвы в честь чекистов. В столице пропадут Рижский вокзал и Таллинская улица, зато появится улица Судоплатова сообщает The Insider со ссылкой на свои источники.

Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и помощник Путина Владимир Мединский планируют переименовать улицы Москвы в честь чекистов. В столице пропадут Рижский вокзал и Таллинская улица, зато появится улица Судоплатова сообщает The Insider со ссылкой на свои источники.

Читать