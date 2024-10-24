«На Западе царит тревога»: как пропагандисты должны рассказывать россиянам про саммит БРИКС в Казани

Событие в Казани стало крупнейшей встречей мировых лидеров в России после начала войны. Саммит открылся 22 октября и продлится до 24 октября.

Пропагандистам рекомендуют сообщать, что к саммиту «приковано внимание всего мира» (перед форумом в самых популярных мировых СМИ действительно вышло несколько публикаций о том, чего ждать от саммита). И подчеркнуть, что казанский форум якобы доказывает, что «попытки изоляции» России после начала войны «провалились»:

СМИ по всему миру сходятся в оценках влияния Владимира Путина на мировые процессы. Он играет в них ведущую роль и определяет перспективы совместного развития, которые принесут России и миллиардам людей по всему миру взаимную выгоду.

В тексте уточняется, что, пока Путин «устанавливает стратегические связи, которые не ограничиваются одним направлением», Запад «довольствуется мимолетными союзами» и «предает вчерашних друзей» (примеры мимолетных союзов и предательств в методичке не приведены).

Отдельное внимание в документе уделено «платежной системе на площадке БРИКС». Россия предлагает ввести между странами объединения систему расчетов Brics Bridge, которую смогут использовать только центробанки государств, входящих в БРИКС (в первую очередь это нужно для обхода санкций). В тексте, подготовленном в АП, говорится, что эта инновация нанесет «урон доминированию США, сместив доллар с лидирующих позиций». При этом даже российские экономисты признают, что как минимум в ближайшее время сделать это не удастся.

Провластные СМИ и телеграм-каналы освещают форум в формулировках, совпадающих с тезисами АП. Например, пишкт, что в Европе уже «испугались» новой платежной системы, что «западная пресса растерялась» от саммита, а Путин «ставит на БРИКС и выигрывает».

Отдельно пропагандисты указывают на якобы грядущее масштабное расширение БРИКС. Однако как минимум некоторые страны — основатели организации, видимо, выступают против этого. Как сообщал Bloomberg со ссылкой на чиновников из Индии, Бразилии и ЮАР, эти государства (а также ОАЭ) не хотят, чтобы ассоциация воспринималась в мире как «антизападный фронт», ведь сами они активно взаимодействуют со странами Запада. МИД Индии, впрочем, официально опроверг, что страна выступает против расширения БРИКС.

На этом рекомендации, касающиеся саммита БРИКС, в тексте заканчиваются — но там указаны еще несколько тезисов по поводу других тем. Например, пропагандисты должны рассказать своей аудитории, что россияне стали предпочитать отечественные продукты зарубежным (как это «предпочтение» связано с войной и санкциями, умалчивается). А также о том, что на выборах президента США якобы готовятся фальсификации в пользу Камалы Харрис. В методичке АП утверждается, что действующие власти страны планируют масштабные вбросы — и для этого «внедряют» в списки избирателей мигрантов и уже умерших людей.

Впрочем, это совсем не новый прием — о фальсификациях с участием «умерших американцев» пропаганда рассказывала и четыре года назад, когда президентом стал Джо Байден. Тогда о махинациях в пользу Байдена заявлял и Дональд Трамп. После голосования он требовал от своих сотрудников публичных заявлений о вбросах и говорил, что не важно, насколько они обоснованны. Впрочем, штаб Трампа проиграл абсолютное большинство исков, которые подавал в суды; в том числе те, которые рассматривали судьи, назначенные самим Трампом. Перед выборами президента США, намеченными на ноябрь 2024 года, Трамп снова «предупреждает» о фальсификациях — причем еще чаще, чем делал это четыре года назад.