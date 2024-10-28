На страже детского сна: омбудсмен и медики призывают не начинать уроки раньше 8 часов утра

Предпочтительнее было бы начинать занятия в основной школе с 8:30, а в средней — с 9:00. На данный момент правительство не устанавливает время начала занятий в учебных заведениях, поэтому «у школ есть свобода действий в этом вопросе», отметил омбудсмен Юрис Янсонс.

Руководитель по правам детей Бюро омбудсмена Лайла Гравере считает, что слишком раннее начало занятий, особенно для подростков, может влиять на полноценный сон, здоровье и развитие: «Поэтому одна из наших рекомендаций для кабинета министров — разработать для самоуправлений, родителей и детей такие рекомендации, которые будут способствовать пониманию важности сна в развитии детей и определению времени начала занятий, которое соответствует интересам детей».

К призыву присоединились и медики Детской клинической университетской больницы (BKUS). В больнице подчеркивают, что недостаточный или некачественный сон может повлиять на психоэмоциональное и физическое здоровье ребенка, а также на успеваемость в школе.

В свою очередь, Министерство здравоохранения заявило, что «по-прежнему считает, что каждый человек индивидуален и имеет свои индивидуальные биологические ритмы… и хотело бы еще раз подчеркнуть, что ни одно время начала занятий не может полностью удовлетворить потребности и биологические ритмы всех учеников».

Призыв омбудсмена связан с результатами опроса родителей по поводу времени начала занятий. Чем раньше ребенку приходится вставать в школу, тем чаще родители признают, что это сказывается на учебе, показали данные опроса.

Юрис Янсонс заявил, что время начала занятий должно быть таким, чтобы дети всех возрастов могли просыпаться не раньше 7 утра. В свою очередь, в BKUS указали, что для полноценного отдыха детям в возрасте 7-13 лет необходимо 9-11 часов сна, а для подростков в возрасте 14-18 лет — 8-10 часов.

Как сообщалось, каждый четвертый родитель считает, что уроки в школах начинаются слишком рано. Особенно так называемые «нулевые уроки», которые во многих учреждениях образования начинаются в 7:30 утра, свидетельствуют результаты опроса, проведенного минувшим летом.

Юридический советник Отдела прав детей Бюро омбудсмена Кристина Фрейберга заявила, что первое заявление об этой проблеме было получено еще в 2017 году. Тогда никаких проверок начато не было — были отправлены письма в Минздрав и Минобразования, чтобы начать дискуссию о том, каковым было бы оптимальное время начала уроков в школе. Бюро омбудсмена призывает установить эти границы законодательно, ссылаясь на опыт Литвы и Эстонии, где до восьми утра никаких уроков проводиться не может.