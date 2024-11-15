На самых высоких телерадиобашнях подняты государственные флаги

Если позволит погода, флаги будут развеваться на 15 башнях до вторника, 19 ноября.

На самом высоком флагштоке в Латвии и ЕС, который находится на Закюсальской телебашне в Риге, государственный флаг утром 18 ноября будет поднят в присутствии начальника Государственной пограничной охраны Гунтиса Пуятса.

В Видземе флаги будут развеваться на башнях в Сигулде, Валмиере, Виесите и Цесвайне, в Латгале - в Даугавпилсе, Резекне, Виляны, Прейли и Ливаны, в Курземе - в Тукумсе, Вентспилсе, Лиепае и Дундаге, в Земгале - в Елгаве. Флаг также поднят на единственной башне в историческом центре Риги на улице Эрглю.