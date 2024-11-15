Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 15. Ноября Завтра: Leopolds, Unda, Undine

На самых высоких телерадиобашнях подняты государственные флаги

© LETA 15 ноября, 2024 17:06

Новости Латвии 0 комментариев

На самых высоких телерадиобашнях по всей стране в пятницу подняты государственные флаги, сообщается на сайте Латвийского государственного центра радио и телевидения.

Если позволит погода, флаги будут развеваться на 15 башнях до вторника, 19 ноября.

На самом высоком флагштоке в Латвии и ЕС, который находится на Закюсальской телебашне в Риге, государственный флаг утром 18 ноября будет поднят в присутствии начальника Государственной пограничной охраны Гунтиса Пуятса.

В Видземе флаги будут развеваться на башнях в Сигулде, Валмиере, Виесите и Цесвайне, в Латгале - в Даугавпилсе, Резекне, Виляны, Прейли и Ливаны, в Курземе - в Тукумсе, Вентспилсе, Лиепае и Дундаге, в Земгале - в Елгаве. Флаг также поднят на единственной башне в историческом центре Риги на улице Эрглю.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Латвии идет строительство четвертого крематория

Бизнес 17:36

Бизнес 0 комментариев

На территории коммунальных кладбищ в Даугавпилсе строят крематорий — это инициатива частной компании. Предполагается, что стройку закончат в 2026 году. У входа на кладбище появится комплекс, связанный с ритуальными услугами. Кроме крематория будет зал прощания и колумбарий — место хранения урн с прахом, сообщает Латгальская студия Латвийского радио 4.

На территории коммунальных кладбищ в Даугавпилсе строят крематорий — это инициатива частной компании. Предполагается, что стройку закончат в 2026 году. У входа на кладбище появится комплекс, связанный с ритуальными услугами. Кроме крематория будет зал прощания и колумбарий — место хранения урн с прахом, сообщает Латгальская студия Латвийского радио 4.

Читать
Загрузка

Почему ваш любимый певец, скорее всего, в Латвию не приедет?

Важно 17:21

Важно 0 комментариев

Концерт звезды мирового масштаба для Латвии — настоящее событие. Но нередко, чтобы услышать любимого исполнителя — приходится ехать в соседние Литву или Эстонию, потому что нашу страну артисты стадионного уровня предпочитают обходить стороной. В чём причина? - В этом пробует разобраться LSM+.

Концерт звезды мирового масштаба для Латвии — настоящее событие. Но нередко, чтобы услышать любимого исполнителя — приходится ехать в соседние Литву или Эстонию, потому что нашу страну артисты стадионного уровня предпочитают обходить стороной. В чём причина? - В этом пробует разобраться LSM+.

Читать

Посол Украины в Латвии — о русском языке в жизни и в политике

Новости Латвии 17:20

Новости Латвии 0 комментариев

Отвечая на вопрос ведущей программы «Открытый разговор» на Латвийском Радио-4, разделяет ли он русский язык и Российскую Федерацию/Владимира Путина, посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол сказал, что лично он не склонен смешивать политиков и языки, сообщает LSM+.

Отвечая на вопрос ведущей программы «Открытый разговор» на Латвийском Радио-4, разделяет ли он русский язык и Российскую Федерацию/Владимира Путина, посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол сказал, что лично он не склонен смешивать политиков и языки, сообщает LSM+.

Читать

Ещё недавно русский мат мог спасти даже от тюрьмы. Но тут вмешался Юдинс

Важно 16:59

Важно 0 комментариев

При единственном государственном языке в Латвии - латышском - русский мат как-то незаметно выпал из правового поля. Им активно пользуются, но нецензурными эти слова не считаются. "Рассматривая дела своих подзащитных, в Объединении юристов Латвии заметили этот казус уже несколько лет назад, и сразу же  обратились за справкой в Госагентство латышского языка", - рассказал   председатель правления этой общественной организации  Рихард Бунка.  И поделился  одной любопытной историей  из практики юристов.

При единственном государственном языке в Латвии - латышском - русский мат как-то незаметно выпал из правового поля. Им активно пользуются, но нецензурными эти слова не считаются. "Рассматривая дела своих подзащитных, в Объединении юристов Латвии заметили этот казус уже несколько лет назад, и сразу же  обратились за справкой в Госагентство латышского языка", - рассказал   председатель правления этой общественной организации  Рихард Бунка.  И поделился  одной любопытной историей  из практики юристов.

Читать

Ради Rail Baltica придётся брать миллиард в кредит под гарантии государства: советник Силини

Важно 16:54

Важно 0 комментариев

Учитывая, что выделенное и еще потенциально доступное финансирование Европейского союза (ЕС) на проект Rail Baltica, скорее всего, не покроет все расходы по строительству первого этапа проекта в Латвии, рассматривается возможность взять кредит в размере не менее 1 миллиарда евро. Об этом в передаче Латвийского телевидения Kas notiek Latvijā? заявил советник премьер-министра Эвики Силини по вопросам фондов ЕС Интс Далдерис, пишет LSM+.

Учитывая, что выделенное и еще потенциально доступное финансирование Европейского союза (ЕС) на проект Rail Baltica, скорее всего, не покроет все расходы по строительству первого этапа проекта в Латвии, рассматривается возможность взять кредит в размере не менее 1 миллиарда евро. Об этом в передаче Латвийского телевидения Kas notiek Latvijā? заявил советник премьер-министра Эвики Силини по вопросам фондов ЕС Интс Далдерис, пишет LSM+.

Читать

Фармацевты пожимают плечами: люди жалуются на кучу подводных камней системы э-рецептов

Новости Латвии 16:53

Новости Латвии 0 комментариев

Всё больше жителей Латвии жалуются на систему электронных рецептов, пишет la.lv. И ситуации возникают самые разные. Национальная служба здравоохранения прокомментировала отдельные случаи.

Всё больше жителей Латвии жалуются на систему электронных рецептов, пишет la.lv. И ситуации возникают самые разные. Национальная служба здравоохранения прокомментировала отдельные случаи.

Читать